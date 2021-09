Bewoners Vlissingen zijn spreeuwenoverlast schijtbeu: 'Je wordt ondergepoept waar je bijstaat'

Zo ziet de overlast van spreeuwen in Vlissingen eruit (foto: Omroep Zeeland)

Ongeschonden door de straat lopen is er niet bij in de Emmastraat, want voor je het weet zit je onder de vogelpoep. De spreeuwen zitten sinds juni in de straat, niet ver van Het Arsenaal. "Je wordt inderdaad ondergepoept waar je bijstaat. In de gang liggen bij ons standaard handdoeken. We poetsen elke dag onze schoenen, de tuin en de automatten. In de tuin zitten was de hele zomer geen pretje vanwege de stank", zegt bewoner Jacqueline Luwema. "En slapen doe ik met oordoppen, dat is de enige manier."

De stank is niet te harden." Brigitte van Gemert, buurtbewoner

Haar buurvrouw, Brigitte van Gemert slaapt op de eerste verdieping van de flat in de straat, praktisch onder de boom. "Op het balkon vind ik af en toe een dode vogel, elke dag moet ik het balkon poetsen en de stank is niet te harden", legt ze uit. Buurtbewoners uit de hele straat hebben zich vanavond verzameld op straat om hun probleem uit te leggen. "Onze ramen kunnen 's nachts niet open, niet alleen vanwege het lawaai, maar ook vanwege de stank", zeggen ze.

"De vogels laten ook kleine veertjes los tijdens hun vluchten. Die vind je overal en voor de mensen met astma in onze straat is het al maanden vreselijk tobben. Die komen zo min mogelijk buiten", zegt Luwema.

De komst van de vogels naar de bomen is een prachtig zicht op zich. "Dat blijft elke keer weer mooi om te zien. Maar zodra ze gaan zitten begint het. Na maanden overlast zit het ons echt heel hoog."

Proberen te verjagen

Verjagen mag officieel niet, vanwege de Wet Natuurbescherming. Toch proberen de bewoners sinds gisteren met een hard geluid de vogels te verjagen. "Gisteren heeft de buurman zijn versterker aangezet en daardoor vlogen ze wel even weg. We hopen dat wanneer we dit een tijdje volhouden, dat het dan helpt", zegt Luwema.

De bewoners moeten iedere dag de poep wegpoetsen (foto: Omroep Zeeland)

De bewoners hebben bij de gemeente aangeklopt voor hulp. "We hadden graag dat ze de bomen kwamen snoeien, zodat er in ieder geval minder vogels in kunnen zitten. Want het lijkt erop dat alle spreeuwen uit Nederland naar Vlissingen zijn gekomen. Maar snoeien wil de gemeente vooralsnog niet doen. We willen echt heel heel graag dat de gemeente ons gaat helpen, want dit kan zo echt niet langer. De geur kunnen we niet meer verdragen."

De gemeente Vlissingen kon nog niet reageren op dit probleem.