Drie weken school op een schip en voor sommigen is dat nog niet genoeg

Naast hun schoolwerk leren ze ook nog over het klimaat, duurzaamheid en zeilen met zo'n groot schip. De vier Zeeuwse leerlingen delen het schip met nog acht leerlingen uit de rest van Nederland en twee docenten. 's Morgens besteden ze tijd aan hun schoolwerk en 's middags of 's avonds leren ze tijdens een excursie meer over duurzaamheid.

"We staan altijd vroeg op en zeilen dan naar de volgende locatie. Dan dus schoolwerk en dan gaan we door naar een project waar we meer leren over duurzaamheid. We hebben bijvoorbeeld van alles geleerd over wieren en we hebben geholpen de plastic soep op te ruimen", vertelt Abby uit Zierikzee.

De leerlingen aan boord van De Vrijbuiter (foto: Omroep Zeeland)

De vijftienjarige Jesse Evers uit 's-Heer Arendskerke was de eerste die zich had aangemeld voor de reis. "Ik wilde zo graag mee en het is nog beter dan ik vooraf had gedacht. Het liefst zou ik mijn hele jaar hier zitten. Het is echt fantastisch, ook met de groep zo bij elkaar." Ook Ruben Vermeulen (15) uit Borssele is blij om aan boord te zijn. "Drie weken op een prachtig schip is heerlijk. Dat voelt wel een beetje als vakantie ook, zeker als je tussen de lessen door aan het zeilen bent."

Het is beter dan in de klas zitten waar je zes uur lang tegen een leraar aankijkt. " Aaron Smits, leerling 4 vwo

Aaron Smits (15) uit Heinkenszand vindt vooral de lessen over duurzaamheid heel interessant. "We hebben niet zo lang meer om terug te draaien wat we de aarde hebben aangedaan. Het is beter dan in de klas zitten waar je zes uur lang tegen een leraar aankijkt. Je besteedt minder tijd aan je schoolwerk, maar je doet evenveel als wanneer je in de klas zit."

Educatieve avonturen

De reis is georganiseerd door Stichting 't Wyde Leren, die jaarlijks educatieve avonturen organiseert voor jongeren. Dit is de eerste reis door de Zeeuwse Delta en in het voorjaar willen ze dat nogmaals doen. "We willen deze tochten twee keer per jaar aanbieden met telkens een andere invulling", zegt Merel Collenteur.

De scholieren zijn vanuit Antwerpen naar Wemeldinge gevaren. Morgen vertrekken ze verder richting het noorden. Op 9 oktober eindigt hun reis en moeten ze weer de schoolbanken in.