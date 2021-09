Goedemorgen, tijd voor een ochtendwandeling! Maar wel met het Zeeuwse nieuws van vandaag

Wandelen over het strand van Valkenisse (foto: Han Mondeel)

Vandaag moet een 16-jarige jongen uit Ossendrecht voor de rechtbank in Middelburg verschijnen. Hij wordt verdacht van een overval op een Middelburgs tankstation in september 2020. De politie verspreidde na de overval een bericht via Burgernet met het signalement van de overvaller.

Verkeerslessen in Hulst

Om in de categorie 'veilig Zeeland' te blijven: Veilig Verkeer Nederland organiseert in de gemeente Hulst vandaag demonstraties: dodehoekles en een gordelsimulator. Tijdens de lessen leer je over de gevaren van de dode hoek. In de gordelsimulator zie je hoe belangrijk het dragen van een gordel is. Veilig Verkeer Nederland wil met de demonstraties het aantal verkeersongevallen terugdringen. De demonstraties vinden plaats op het parkeerterrein aan het Van Ceulenplein in Hulst.

In Goes kun je vanavond terecht voor het eerste 'stadsdebat' in een reeks van drie. De debatten gaan over de toekomst van de binnenstad. De onderwerpen gaan over wonen, ondernemen en de bereikbaarheid van de stad Goes.. De stadsdebatten zijn in de Grote of Maria Magdalenakerk.

Zo ziet de overlast van spreeuwen in Vlissingen eruit (foto: Omroep Zeeland)

Bewoners van de Emmastraat in Vlissingen zijn het na maanden geduld nu echt spuugzat. Elke avond, als de zon ondergaat, zoeken honderden - misschien wel duizenden spreeuwen - hun onderkomen in de bomen in de straat. Met als gevolg een oorverdovend geluid aan gekwetter en de straat, auto's én jassen vol vogelpoep.

'Dit kan zo niet langer'

De bewoners hebben bij de gemeente aangeklopt voor hulp. "We hadden graag dat ze de bomen kwamen snoeien, zodat er in ieder geval minder vogels in kunnen zitten. Want het lijkt erop dat alle spreeuwen uit Nederland naar Vlissingen zijn gekomen. Maar snoeien wil de gemeente vooralsnog niet. We willen echt heel heel graag dat de gemeente ons gaat helpen, want dit kan zo echt niet langer. De geur kunnen we niet meer verdragen." De gemeente Vlissingen kon nog niet reageren op dit probleem, maar de inwoners zijn het in ieder geval schijtbeu.

Bianca Plune uit Kamperland wandelt 's ochtends langs de Oosterschelde met haar ezeltje Boets (foto: Bianca Plune)

Het weer in Zeeland

Na de regen van gisteren is het vandaag vrij mooi weer met heldere lucht en flinke zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken.

De maximumtemperatuur wordt ongeveer 18 graden met een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid (windkracht 2 tot 4). Vanavond is het ook

droog met opklaringen, maar vannacht is het bewolkt en later is er kans op regen.