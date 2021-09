Veel lof voor De Slag om de Schelde: negen nominaties voor Gouden Kalf

de poster van de film (foto: Levitate film)

Sinds de heropening van de bioscopen in juni ging het hard met de bezoekersaantallen voor De Slag om de Schelde. In de eerste negen dagen kwamen er 100.000 mensen naar de film kijken. Vorige maand sleepte De Slag om de Schelde de Platina Film Award in de wacht toen de grens van 400.000 bezoekers werd gepasseerd. De populariteit wordt nu dus omgezet in nominaties voor de prestigieuze filmprijzen.

Categorieën

De film is genomineerd in de categorieën beste film, beste regie, beste scenario, beste costume design, beste production design, beste montage, beste camera, beste sound design en het Gouden Kalf van het publiek.



Met negen nominaties moet De Slag om de Schelde alleen De Veroordeling voor zich dulden. Die film, over de Deventer moordzaak, sleepte tien nominaties in de wacht.

