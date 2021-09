Auto door ruit was ongeluk: 'Ze drukte per ongeluk het gaspedaal in, in plaats van de rem'

Hier reed de auto de Zeelandhallen binnen (foto: HV Zeeland)

De politie ging al direct uit van een ongeluk bij het incident dat iets na tienen gebeurde. En dat blijkt een juiste inschatting, vertelt Ali Koysuren. Zijn vrouw en 3-jarige zoontje zaten in de auto. "Mijn vrouw dacht: 'ik parkeer iets verderop'. Ze drukte per ongeluk het gaspedaal in, in plaats van de rem. Ik zag het gebeuren, want ik kreeg verderop in de tent mijn tweede vaccinatie. Het was echt schrikken. Ben er meteen naartoe gehaast. Gelukkig zijn ze niet gewond geraakt. Mijn vrouw is in de ambulance gecontroleerd, maar hoeft gelukkig niet mee naar het ziekenhuis."

Glasscherven worden opgeruimd nadat een auto door de ruit van de voorpui is gereden (foto: HV Zeeland)

Bij de locatie van Testen voor Toegang zat de schrik er ook goed in. "Alsof er een glascontainer werd leeggegooid", zegt coördinator Edith Vleugel. "We zagen ineens een auto staan. Dan heb je zoiets van dit kan niet waar zijn, wat gebeurt hier? De hele pui ligt eruit. Die vrouw was heel erg geschrokken. Ik ben er meteen naartoe gegaan. Haar kindje zat achterin te brabbelen. Het was een geluk dat ze remde, anders waren er zeker gewonden gevallen. Ik ben heel blij dat het goed gaat met die vrouw. Het was echt een ongeluk."

