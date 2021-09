'Liever een echte buur dan illegaal verhuur'

Met deze poster voor het raam geven inwoners het signaal af aan de gemeente Sluis de illegale verhuur van woningen te stoppen. (foto: Jan Elfrink)

Op verschillende plekken in Breskens, Groede, Zuidzande en Cadzand zijn de posters al gesignaleerd. Een van de initiatiefnemers is Jan Elfrink, fractie-assistent van de PvdA. De A2-poster is volgens hem een ludieke actie, bedoeld om de discussie over de toeristische verhuur van huizen in de woonkernen levend te houden. Met het uiteindelijk doel, de verhuur van 'gewone' woningen aan toeristen, buiten de badplaatsen en vakantieparken, een halt toe te roepen. De vele verhuur en opkoop van huizen door beleggers is volgens Elfrink en veel dorpsbewoners 'uit de klauwen gelopen'.

Buren verlinken

Toch roept de poster ook weerstand op. Sommige inwoners reageren dat ze hun buren niet willen verlinken. Volgens anderen werkt de poster 'polariserend' en speelt deze te veel 'op de man'. Elfrink: "Het is absoluut niet de bedoeling om te polariseren of om mensen tegen elkaar op te zetten. Het gaat ook niet om de buurman of buurvrouw die zijn of haar tweede woning aan toeristen verhuurt. Het gaat erom dat de woningen in de kernen hier niet voor bedoeld zijn. Het is het beleid dat niet klopt."

Discussie hoort in politieke arena thuis

Behalve PvdA, schaarden ook SP en D66 zich achter de posteractie. Voor GroenLinks - die de ongebreidelde toeristische verhuur ook de das wil omdoen - hoort deze discussie niet op straat te worden gevoerd, maar hoort deze thuis in de arena die daarvoor bedoeld is: de gemeenteraad. Fractievoorzitter Jack Puyenbroek: "Ik streef naar een openbare, inhoudelijke discussie in de raad. Inwoners kunnen altijd de raadsvergaderingen bijwonen of inspreken."

De poster in huis-aan-huisblad Rondje West. (foto: Omroep Zeeland)

Hij vindt het niet juist dat de afzenders niet onder de poster staan. "Wij zijn voor transparantie." "De actie wordt breed gedragen en niet alleen door de linkse partijen", verklaart Elfrink de keuze om de logo's van de partijen er niet op te zetten.

Besluit valt eind 2021

De gemeenteraad van Sluis neemt voor het eind van het jaar een besluit over welke koers de gemeente gaat varen. Een kleine meerderheid van de raad was er in juni voorstander van om de verhuur mogelijk te maken tot 120 dagen per jaar. Bij de gemeente kwamen eind augustus ruim 450 reacties binnen over het onderwerp. De meeste zienswijzen willen een beperking van de verhuur.

