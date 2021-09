'Vaccineren in de zorg is heel belangrijk, maar verplicht het niet'

Zorgmedewerker krijgt een coronavaccin (foto: Omroep Zeeland)

Al vanaf het moment dat het coronavaccin beschikbaar kwam is de vaccinatie van zorgmedewerkers, die werken met kwetsbare mensen, een punt van discussie. En dan met name de vraag of medewerkers verplicht gevaccineerd moeten zijn om hun werk uit te kunnen oefenen. Volgens Dirk de Korne wordt hier binnen SVRZ een open discussie over gevoerd. "Het onderwerp is bij ons zeker geen taboe en ik merk al vanaf het begin dat de vaccinatiebereidheid erg groot is. Dat komt omdat onze medewerkers het effect van vaccineren heel duidelijk zien."

Medische privacy

Toch wordt er in Den Haag nog steeds gesproken over het verplicht stellen van vaccinaties voor zorgpersoneel. "Daar zijn wij ontzettend op tegen", zegt Kitty Jong (FNV). "Wij stimuleren vaccineren, omdat het de uitweg uit de pandemie is, maar de medische privacy aantasten kan echt niet. Er zijn werkgevers die rechtstreeks willen verplichten te vaccineren en anderen willen van hun personeel weten of ze gevaccineerd zijn. Maar ook op die indirecte vaccinatiedruk zijn wij fel tegen. We merken nu al dat er mensen zijn die niet worden aangenomen of zelfs ontslagen worden als ze niet aan willen tonen dat ze gevaccineerd zijn."

Ouderenzorg (foto: Omroep Zeeland)

Jong is ook bang dat het personeelstekort bij het verplichten van vaccineren nog groter gaat worden dan het nu al is. "Er zijn al genoeg zaken in de zorg die personeel afstoten. Denk aan het loon en de waardering, maar ook hoe goed er naar de professionals geluisterd wordt. Als het aantasten van de medische privacy daarbij komt, wordt het nog lastiger."

Niet nodig

Volgens De Korne is een verplichting ook helemaal niet nodig. "Gezien de vaccinatiebereidheid hebben wij echt het idee dat we binnen onze instelling een hele hoge vaccinatiegraad hebben. En daar gaat het om. Dat we een hoog percentage halen. Ook voor cliënten moet wel of niet vaccineren een vrije keuze blijven. Al vinden wij het wel een goede zaak als mensen zich laten vaccineren."

De Zeeuwse kamer over vaccineren in de zorg