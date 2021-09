Hier komt de nieuwe skatebaan in Middelburg

Het terrein naast de Geersesweg waar de skatebaan in Middelburg moet komen. (foto: Omroep Zeeland)

Als alles volgens planning verloopt, gaat de baan op de nieuwe locatie volgend voorjaar open. Het moet volgens wethouder Chris Dekker een toegankelijke baan worden. "Het moet uitdagend zijn voor ervaren skaters, maar ook leuk zijn voor beginners."

De skaters reageren positief op de nieuwe locatie, zoals Stan Huis in 't Veld: "Deze locatie was door veel mensen aangegeven, hier hoopten we eigenlijk een beetje op. Het biedt ook mogelijkheden om in de toekomst wellicht uit te breiden en voor de jonge gastjes is het ook nog een goed te bereiken plek". Ook Amos in 't Anker is blij met de nieuwe plek, hij is iedere dag op de huidige baan te vinden. "Prima plek, verder weg van de huizen waar het lekker door kan galmen", zegt hij.

Zorgen bij nieuwe omwonenden

Volgende week start de inspraakprocedure, daarna neemt het college van Middelburg een definitief besluit. Omwonenden van de nieuwe locatie hebben al aangegeven zich zorgen te maken over mogelijke overlast, de gemeente zegt met hen in contact te blijven. Toch denkt Dekker dat overlast geen probleem zal zijn. "Onze ervaring is dat wanneer je op een afgelegen gebied meer functies brengt en het daardoor meer toegankelijk maakt, overlast juist verdwijnt."

Waarom deze locatie?

Middelburg was op zoek naar een locatie die eigendom van de gemeente is, geen andere bestemming heeft, niet te dicht bij bewoning ligt in verband met geluidsoverlast, maar ook niet té ver van de bewoonde wereld ligt, 'waardoor het niet goed bereikbaar is voor skaters en er minder sociale controle is'.

Skatebaan Wim in de landelijke media Skatebaan Wim in Middelburg is misschien wel het meest besproken skatepark van Nederland. Er is al jaren gesteggel over het voortbestaan vanwege overlast voor omwonenden. Dat gesteggel bereikte dit voorjaar een hoogtepunt toen de baan gesloten werd. Een petitie met ruim 13.000 handtekeningen, demonstraties, veel media- en landelijke aandacht zorgden ervoor dat de baan toch weer tijdelijk openging. Ondertussen ging de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie. Als die locatie open is, gaat Wim eraan. Het skatepark wordt dan gesloopt en vervangen door een speelvoorziening voor kinderen tot 12 jaar.

De gemeente hoopt de nieuwe baan volgend voorjaar klaar te hebben. Tot die tijd blijft de huidige baan, die eigenlijk eind dit jaar zou moeten sluiten, open. "Daar zijn we echt heel blij mee, dan weet je zeker dat je kunt blijven skaten tot de nieuwe baan er is", zegt Huis in 't Veld.