Ook 'een ufo' gespot in Zeeland? Dit is de verklaring!

Toen Ilona gisteravond thuiskwam van haar werk zag ze het vreemde licht: "Ik zag ineens een heel raar licht boven het huis. Het leek een hele felle ster achter wolken. Nadat ik me nog een keer omdraaide, was het licht ineens weg. Het was heel apart om mee te maken."

Ilona Romeijn uit Terneuzen zag een vreemd licht (foto: Omroep Zeeland)

Op het UFO Meldpunt Nederland staan veel foto's van het object dat gisteravond te zien was. Van Tholen en Terneuzen tot aan Enschede en Assen, overal werd het licht gezien. "Ik denk niet dat het echt aliens waren, dus ik wil gewoon graag weten wat het nou wél was", vertelt Romeijn.

Ilona maakte een foto van de UFO boven de wijk Othene in Terneuzen (foto: Ilona Romeijn)

Rijk-Jan Koppejan van de Sterrenwacht in Middelburg heeft het antwoord: "Het was geen ufo. Het is een raket die gisteravond gelanceerd is vanuit Amerika. Als hij dan boven Europa komt, wordt er wat overtollig brandstof gedumpt. Gisteren zag je dus raketbrandstof die gedumpt werd. Omdat de zon er nog op scheen, wordt die brandstof door de zon verlicht en kun je het goed zien."

Een minuut te zien

Zo'n lozing van overtollige brandstof duurt ongeveer een minuut: "Daarna is de raket weer onzichtbaar. Dat verklaart ook waarom Ilona het licht op het ene moment nog wel zag en daarna niet meer."

In de video hieronder legt Rijk-Jan Koppejan uit wat er gisteravond precies te zien was in de lucht boven Zeeland.