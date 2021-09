Een doorbraak in Vlissingen: water uit de Westerschelde doet Japanse duizendknoop de das om

De gemeente Vlissingen zat met de Japanse duizendknoop in de maag omdat de plant de herontwikkeling van het Scheldeterrein in de weg stond. Vanwege het agressieve karakter van de plant bleek geen enkele verwerker bereid om de tweeduizend kuub grond met Japanse duizendknoop af te nemen. Daarom werd er een proef gestart om de plant ter plaatse te bestrijden.

Het bestrijden van de woekeraar met zout water is een idee van Bart van der Drift van aannemingsmaatschappij Van Gelder. "We zaten met een hoop grond in de maag omdat niemand die wilde hebben omdat er nog resten van de Japanse duizendknoop in zaten", zegt hij. "En die wil je niet hebben. Toen bedacht ik dat zout water en planten niet goed samengaan en dat we voldoende zout water in de buurt hadden."

Geen leven meer

Na een jaar onder het zoute water bleek er geen leven meer te zitten in de planten. "Dat hebben we heel erg goed na laten kijken", zegt Van der Drift. "Uiteindelijk hebben we zelfs een onderzoeksprotocol op laten stellen, vergelijkbaar met onderzoek naar aanwezigheid van asbest in de bodem. Toen wisten we 100 procent zeker dat er geen leven meer in zat. Nu kunnen we de grond dus wel kwijt."

De Japanse duizendknoop De Japanse duizendknoop is afkomstig uit Japan en is als tuinplant ingevoerd in West-Europa. De soort verwildert makkelijk en verspreidt zich razendsnel. De planten hebben ondergronds een uitgebreid stelsel van wortelstokken, uitlopers en spruiten. Ze verdringen de oorspronkelijke vegetatie en kunnen zelfs door asfalt omhoog komen en funderingen aantasten. De stengels kunnen tot wel drie meter hoog worden. Bestrijding is nauwelijks mogelijk. Door machinaal maaien of grondtransport wortelen plantresten eenvoudig op nieuwe plaatsen. Een plantrest of een stukje wortel is al genoeg voor een nieuwe haard.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. heeft bij het bouwrijp maken van het Scheldekwartier alle boven- en ondergrondse delen van de Japanse duizendknoop verwijderd. En daarna een speciaal ontworpen bassin aangelegd op het Scheldekwartier. Daarin werd de grond met de Japanse duizendknoop opgeslagen en ondergedompeld in zout water uit de Westerschelde.

Om absoluut zeker te zijn dat het plantmateriaal dood was, zijn er plantmonsters genomen en op kweek gezet. Toen bleek dat de Japanse duizendknoop voor de volle 100 procent dood was. De grond kan daarom binnenkort afgevoerd worden.

