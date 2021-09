De deelnemers aan de eerste Ladies Trail bij de Kustmarathon krijgen een pittige wedstrijd voor de kiezen

"Er was wel vraag naar iets pittigers", vertelt Caroline Veringa uit Middelburg, die de afgelopen weken veel deelnemers aan de trail trainde. De organisatie hield een enquête onder de deelnemers van de Kustmarathon en daar rolde uiteindelijk de geboorte van de eerste Ladies Trail uit.

Extra hoogtemeters

Het weekend van de Kustmarathon begint altijd op vrijdag met de Ladiesrun over vijf of tien kilometer. Daar is nu een trail aan toegevoegd over vijftien kilometer. Deels over hetzelfde parcours rond het duingebied bij Zoutelande, maar wel met extra hoogtemeters en mountainbikepaden.

De route van de Ladies Trail kun je hier bekijken.

Caroline Veringa geeft tips tijdens training voor de Ladies Trail (foto: Omroep Zeeland)

Veringa is blij dat de Kustmarathon nu een Ladies Trail aan het programma heeft toegevoegd. "Er zat een groot gat tussen de Ladiesrun over vijf of tien kilometer en de marathon. Die vijftien kilometer, die er nu is, is een mooie aanvulling.

Modder

"Ik vind het leuk om te trailen", zegt Veringa (46). "Vooral in de Ardennen. Genieten van de omgeving met je loopmaatjes."

Veringa loopt het liefst trails waarin veel modder voorkomt. Dat is bij de Kustmarathon een stuk minder. "Dat valt misschien een klein beetje tegen. Als het hard regent, krijgen we misschien nog een beetje modder op het mountainbike parcours. Maar als je dit vergelijkt met een wegwedstrijd, heeft dit absoluut de hoogtemeters van een trail. En het strand natuurlijk. Het is best pittig."

Trainen voor de eerste Ladies Trail van de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)