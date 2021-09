Zeeuwse Adrienne in Australië: 'Hier heeft het nog geen zin om de camping open te gooien'

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Adrienne houdt ons iedere week up-to-date over haar leven in Australië. Op dit moment is de Zeeuwse aan de andere kant van de wereld vooral bezig met het bedrijf van haar en haar man. Het werk op de camping staat op een laag pitje. "We hebben net een nieuw contract afgesloten om nieuwe wegen aan te leggen. Daarnaast zijn we bezig met een contract om te helpen bij het bestrijden van bosbranden."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont. Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Adrienne merkt wel dat inwoners van haar staat in eigen staat op vakantie gaan. "Alleen is dat voor ons ook geen reden om de camping open te gooien. We wonen helemaal op de grens van de staat en om bij ons te komen, moeten mensen enorm omrijden. Dat gaan ze niet doen, genoeg campings op de route."

Adrienne vertelt vanuit Australië