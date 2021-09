Inwoners Goes mogen meepraten over de toekomst van de stad

Op het eerste stadsdebat kwamen ruim dertig inwoners en ondernemers af (foto: Omroep Zeeland)

De leegstand waar de stad de laatste jaren mee te maken heeft, houdt de aanwezigen bezig. "De laatste tijd zie je meer leegstand en dat is echt jammer voor de aantrekkelijkheid van het centrum. Het zou goed zijn als de gemeente er nu echt een speerpunt van maakt", zegt een inwoner en oud-ondernemer van de binnenstad. De gemeente heeft ideeën om daar iets aan te doen. Zo zijn er plannen om het winkelgebied kleiner te maken en winkelpanden een woonbestemming te geven.

Autoluw en entree verbeteren

Eén van de andere ideeën van de bezoekers van de avond is het autoluw maken van het centrum. Ook de gemeente geeft in haar plannen voor de toekomst aan daarnaar te willen kijken. Iemand anders zou graag de entree van Goes aantrekkelijker willen maken. "Van welke kant je ook binnenkomt, je wordt nergens echt welkom geheten. Je kunt dat mooier maken met bloemen of iets anders."

Binnenstadsmanager Carolien Eijkelenboom is blij met alle input: "We hebben al heel wat gesprekken gevoerd met betrokkenen, en op basis daarvan een plan gemaakt. We willen nu toetsen of we de goede richting hebben, of er nog extra aanvullingen zijn, of dat mensen iets minder belangrijk vinden. Je kunt het niet alleen doen als gemeente. Je hebt iedereen nodig om dingen voor elkaar te krijgen."

Morgen is er nog een stadsdebat over de bereikbaarheid en toegankelijkheid in de stad. Op 5 oktober is de laatste, dan praat men over de kunst en cultuur.