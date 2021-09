EHBO Kustmarathon is er klaar voor: 'Al maandenlang voorbereiden op dit weekend'

Annelien Bij de Vaate uit Serooskerke (Walcheren) is coördinator. Ze is al maanden bezig om deze logistieke operatie tot in detail voor te bereiden. "Alle EHBO-kisten moeten worden ingericht en daarbij houden we rekening met ieder weertype. Een reddingsdeken tegen onderkoeling en coolpacks voor oververhitting, in het weekend kan je alles verwachten."

Complex evenement voor Rode Kruis

De Kustmarathon is het grootste evenement in de provincie en de lange afstand en intensiviteit van de sport, maken de inzet bij het evenement ook nog eens complex. Op tientallen plekken langs het parcours staan hulpposten die, hoe dichterbij de finish, steeds meer aanloop kunnen verwachten.

Coördinator Annelien Bij de Vaate (foto: Omroep Zeeland)

"Het zijn vaak de niet helemaal goed voorbereide deelnemers, die we zien", vertelt Bij de Vaate. "Wandelaars met slecht schoeisel lopen vaak blaren op en bij marathonlopers die te weinig drinken, zien we regelmatig oververhitting van het lichaam. Dat kan gevaarlijk zijn." Want Bij de Vaate weet maar al te goed: een loper die de kerk van Zoutelande aan de horizon ziet, wil maar één ding; die klappende massa van de finishstraat en de medaille voor de eeuwig roem.

Het komt volgens haar nogal eens voor dat deelnemers onderweg door willen, terwijl het lichaam 'stoppen' zegt. "Dat is lastig, maar vaak helpt het om een gesprek aan te gaan en ze te laten beseffen waar ze mee bezig zijn. Vaak komt dan het besef dat het beter is om te stoppen."

Het Rode Kruis staat paraat om lopers op te vangen (beeld: 2015) (foto: Omroep Zeeland)

Het Rode Kruis zet bijna honderd vrijwilligers in, deels van buiten de provinciegrenzen. Veel hebben er ervaring, maar er zijn er ook voor wie de Kustmarathon het eerste grote evenement wordt. Djamila Hoeksel uit Vlissingen volgt sinds drie jaar een opleiding tot verpleegkundige. Ook buiten haar studie wil ze zich inzetten om mensen in nood te helpen.

'Super leerzaam'

"Ik vind het wel spannend, want je weet niet wat je kan verwachten. Maar dat maakt het juist wel leuk", zegt Djamila. Ze rijdt één dag mee met de arts, om assistentie te verlenen. "Dat is ook voor mij super leerzaam, want je hebt met mensen te maken die extra hulp nodig hebben."

Coördinator Bij de Vaate heeft volop vertrouwen in Damilia en in haar collega's. "Ik en mijn collega's hebben er vooral heel veel zin in. Na twee jaar mogen we weer."