Goedemorgen! Regen, regen en nog eens regen, maar gelukkig is daar het Zeeuwse nieuws

Zonsopkomst bij de Zeelandbrug (foto: Leonie van Oosten)

Na twee jaar afwezigheid houdt korfbalvereniging Fortis uit Oost-Souburg vandaag haar jaarlijkse SchoolKorfbalToernooi (SKT). In 2019 is het toernooi afgelast vanwege het slechte weer en in 2020 mocht het toernooi vanwege de coronamaatregelen niet gehouden worden.

Nieuwe baan volgend jaar open

Vervolgens blijven we in de sportieve modus. De skatebaan in Middelburg verhuist naar een terrein naast de Geersesweg, waar ook het mountainbikeparcours ligt. De huidige baan gaat weg na klachten van buurtbewoners. De gemeente wilde de baan in eerste instantie helemaal sluiten, maar kwam daar na protesten op terug. Als alles volgens planning verloopt, gaat de baan op de nieuwe locatie volgend voorjaar open. Het moet volgens wethouder Chris Dekker een toegankelijke baan worden.

'Blaren prikken en afkoelen'

Nog een laatste sportieve dan? Een peloton aan EHBO'ers van het Rode Kruis staat komend weekend klaar om hulp te verlenen aan de Kustmarathondeelnemers. Wij spraken coördinator Annelien Bij de Vaate over de voorbereidingen. Van blaren prikken tot het afkoelen van oververhitte deelnemers; de hulpverleners verzorgen op alle fronten. Naast het medische aspect zijn ze ook een beetje het geweten van de deelnemers, want soms is doorlopen niet verstandig.

Zo ziet de Japanse duizendknoop eruit (foto: ANP)

De agressief woekerende Japanse duizendknoop is in Vlissingen met succes bestreden door het inzetten van zout water. De plantresten werden een jaar ondergedompeld in water uit de Westerschelde en bleken daarna helemaal dood te zijn. De nieuwe methode lijkt een doorbraak in het bestrijden van Japanse duizendknoop op grote schaal. Tot op heden lukte het alleen de plant in kleine hoeveelheden te bestrijden. De gemeente Vlissingen zat met de Japanse duizendknoop in de maag omdat de plant de herontwikkeling van het Scheldeterrein in de weg stond.

Een regenachtig Zeeland (foto: Ria Brasser)

Het weerbericht van deze woensdag:

Vandaag beginnen we met regen maar dat front trekt vanochtend vrij snel weg. De wind draait naar het westen en neemt toe naar windkracht 6 tot 7. Er komen opklaringen maar ook enkele flinke buien, met kans op zware windstoten. Maximum vandaag rond 15 graden.Vanavond en vannacht neemt de wind wat af en vannacht is het overwegend droog. Morgenochetnd is het droog met af en toe zon, 's middags en 's avonds is het bewolkt met af en toe regen.