Zeeuws Forum voor Democratie boos over komst weerman Hiemstra

FvD is boos over de komst van weerman Gerrit Hiemstra naar het Zeeuwse Jongerenparlement

Uit vragen aan het provinciebestuur blijkt dat Statenleden Martin Bos en Fred Walravens geen fan zijn van de weerman. Hiemstra laat zich regelmatig publiekelijk uit over zijn visie op klimaatverandering. Op Twitter kreeg hij het enkele jaren geleden aan de stok met Forum-voorman Thierry Baudet. In een tweet, die later verwijderd werd, pleitte Baudet voor ontslag van Hiemstra.

Voorspellingen

Volgens Forum voor Democratie is de keuze voor Hiemstra opvallend: "Gebleken is dat Gerrit Hiemstra niet eens in staat is om met honderd procent zekerheid het weer over drie dagen te voorspellen en dat daarmee zijn autoriteit als klimaatvoorspeller gelijk nul is."

Bos en Walravens maken zich zorgen over de invloed van Hiemstra op de aanwezige jongeren. De Zeeuwse afdeling wil weten waarom geen andere sprekers uit wetenschappelijke hoek zijn uitgenodigd en eist ook inzage in de kosten.