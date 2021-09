Vanaf vrijdag één huisartsenpost in de nacht voor heel Zeeuws-Vlaanderen: 'Dan rijd ik naar Knokke'

De wachtkamer van de hap in Oostburg. Vanaf vrijdag is de huisartsenpost hier vanaf middernacht dicht. Het gaat om een proef. (foto: Omroep Zeeland)

Met de nachtsluiting hoopt huisartsenorganisatie Nucleuszorg de werkdruk bij de huisartsen in West-Zeeuws-Vlaanderen te verlichten. Het gaat om een proef, maar als het werkt, blijft het zo. Gemiddeld zijn er voor de hele regio Zeeuws-Vlaanderen twee visites en vier consulten vanaf middernacht, zegt Nucleuszorg.

'Komen ze me ophalen?'

De reacties bij de supermarkt in Oostburg liegen er niet om. Een wat oudere meneer: "Voortaan in de nacht naar Terneuzen? Komen ze me dan halen en weer thuisbrengen?" Een vrouw: "Dan rijd ik naar Knokke. Ik begrijp dat de huisartsen in de regio het moeilijk hebben, maar wij wonen hier. Het gaat om ónze zorg."

Er werken in de regio negen huisartsen met een eigen praktijk. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het draaiende houden van de HAP in de avond en nacht in Oostburg. Dat betekent dat zij relatief vaak dienst hebben op de HAP en dat die diensten ook lang zijn. Waarnemende huisartsen springen bij in de avonden en weekenden, maar zijn dat niet verplicht.

Hoop op meer rust

Door de sluiting van de HAP komt er volgens Nucleus meer rust en tijd in de avonduren en weekenden voor de West-Zeeuws-Vlaamse huisartsen. Zo moet het ook weer wat aantrekkelijker worden voor jonge huisartsen om zich hier te komen vestigen, is het idee. Want nieuwe aanwas is nodig, zeker gezien de pensioengolf die er de komende jaren aankomt.

Volgens de huisartsenorganisatie moeten er met te weinig huisartsen te veel uren worden gemaakt. (foto: Omroep Zeeland)

Huisartsen met pensioen Volgens Nucleuszorg zijn er 42 praktijkhoudende artsen in Zeeuws-Vlaanderen. Negentien van hen zijn jonger dan 50 jaar. Veertien van hen zijn tussen de 50 en 60 jaar en negen zijn 60 jaar of ouder. De verwachting is dat binnen nu en enkele jaren vijf huisartsen met pensioen gaan. En dat er dertien nu of binnenkort nadenken over: "Wanneer wil ik stoppen en wie kan mij opvolgen?"

Petra de Keyser is zelf jaren huisarts geweest in de regio en is nu medisch manager bij Nucleuszorg: "Het kan écht niet anders", zegt zij:

Lang niet iedereen is gerust op de sluiting. Zo wees het Zeeuwse kamerlid Joba van den Berg eerder op de soms lange reistijd naar Terneuzen: "Ik ben nog niet gerustgesteld, omdat we maar net boven de veldnorm komen. Ik zal de proef dan ook nauwlettend volgen."

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt de proef wél verantwoord. In antwoorden op Kamervragen van Van den Berg schrijft hij dat 92 procent van de West-Zeeuws-Vlamingen binnen een half uur bij de huisartsenpost in Terneuzen kan zijn, zoals de richtlijnen het voorschrijven.

De HAP in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Ziekenhuis ZorgSaam erkent dat er knelpunten zijn in de zorg, maar een woordvoerder laat weten dat ZorgSaam eigenlijk geen partij is hierin. "Het is een beslissing van Nucleus. Laten we vooropstellen dat ZorgSaam steeds beschikbaar blijft voor de inwoners van West Zeeuws-Vlaanderen. Mede daarom is ZorgSaam met vele andere partijen in gesprek in de zogenoemde Zeeuwse Zorg Coalitie, onder andere over acute zorg. We werken gezamenlijk aan oplossingen om zoveel mogelijk zorg dichtbij te houden voor patiënten in de diverse regio's van Zeeland."

