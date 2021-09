Reimerswaal wil rem op verdiepen Westerschelde: eerst PFAS-lozingen aanpakken

Westerschelde bij Bath (foto: Ria Overbeeke)

Andries Jumelet van de ChristenUnie weet één ding zeker: als je bij de Belgen aan de Westerschelde komt, dan worden ze wakker. Wethouder Dirk Verburg dient namens de voltallige raad een zienswijze in bij de vergunningaanvraag voor de verdieping. Daarin staan de voorwaarden die Reimerswaal stelt. "Daarmee geven we een belangrijk signaal af", aldus Jumelet.

Ook andere vervuilingen

Volgens de gemeenteraad is nog veel onduidelijk over de omvang van de vervuilingskwestie. Het gaat niet alleen om de schadelijke PFAS-stoffen, die chemiebedrijf 3M bij het Antwerpse Zwijndrecht in de Schelde heeft geloodst, maar ook om tal van andere vervuilingen.

PFAS zit óveral

"Zit de PFAS ook in het slib en zo ja, waar", vroeg Verburg zich in de raadsvergadering af. Jumelet twijfelt daar niet over. "Ik geef het u op een briefje: als het water is vervuild met zeventien maal de hoeveelheid PFAS, dan zal het ook in de bodem zitten", reageert hij. "Het zit overal. In de planten, in de dieren, in alles dat met de Westerschelde in verbinding staat." En dat geldt ook voor mensen.

Navolging in Zeeland

Reimerswaal is de eerste gemeente die de PFAS-aanpak als voorwaarde stelt bij het verlenen van een verdiepingsvergunning aan de Belgen. Bij een eerdere protestmotie, in juli, kreeg de actie navolging van andere gemeenten zoals Noord-Beveland en Borsele. Jumelet hoopt dat er opnieuw brede Zeeuwse steun komt, want: "Samen staan we sterker"

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.