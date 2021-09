Weer nul op rekest voor bewoners Zanddijk: 'Maar we leggen ons er niet bij neer'

Zanddijk (foto: Omroep Zeeland)

De verkeersoverlast op de Zanddijk is voor de omgeving reden voor zorg. Die overlast wordt met de verbreding van de weg alleen maar erger, verwachten de bewoners, zeker met de uitbreiding van de industrie. De nieuwe frietfabriek van Lamb-Weston Meijer in Kruiningen zorgt voor extra vrachtverkeer, voorspellen ze.

Files bij afslag 33

Het is niet de eerste keer dat de twee bewoners zich tot de Reimerswaalse raadsleden hebben gewend. "Een jaar geleden stonden we hier ook", zegt Van Gastel. "De wethouder ziet geen nieuwe ontwikkelingen. Nou, dan heeft hij de laatste tijd maar slecht opgelet. Het is véél drukker geworden en bij de afslag is het nu al regelmatig filevorming."

Mensen belangrijker dan centen

De politiek kijkt volgens Meijer puur naar de centen. "De aanleg van de oostelijke weg, de rode of poldervariant, is wel duurder dan de huidige oplossing, maar ook veiliger." Het frustreert hem dat de politieke debatten in de raadszaal opnieuw over geld zijn gegaan. "Terwijl mensen toch véél belangrijker zijn. Het gaat hier tenslotte om ónze veiligheid."

Bal ligt bij provincie

De uiteindelijke beslissing ligt bij de provincie. De dorpsraad blijft zich inzetten om het provinciebestuur op andere gedachten te brengen, ook al hoeven ze niet te rekenen op de steun vanuit het gemeentebestuur.

De hoop blijft

Toch geven de heren hun strijd niet op. Daags na de raadsvergadering heeft Van Gastel de raadsleden extra informatie doorgestuurd, in de hoop alsnog steun te kunnen vinden. "Wij stoppen niet, vroeg of laat zal het inzicht bij iedereen indalen en daar vertrouwen wij op", vult Meijer hem aan.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.