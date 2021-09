Ondernemers Breskens vrezen toekomst als visserij uit dorp verdwijnt

Garnalenoverslag bij vismijn in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de belangenorganisatie lijden veel bedrijven en bedrijfstakken grote schade als er in Breskens geen garnalen meer aan land gebracht kunnen worden. Vissers, groothandelaren, viswinkels, horeca en transportbedrijven zijn voor hun broodwinning direct of indirect afhankelijk van de garnalenvisserij in het dorp, die al generaties lang in Breskens plaatsvindt.

De gemeente Sluis had onlangs de hulp van de inwoners en ondernemers ingeschakeld om de visactiviteiten voor Breskens te behouden, omdat de laatste juridische troeven voor Sluis waren uitgespeeld om verhuizing van de vismijn naar Vlissingen tegen te houden.

Geen onomkeerbare besluiten

Sluis onderhandelt momenteel met Vlissingen - beiden eigenaar van de visveilingen in Zeeland - over het stopzetten van hun samenwerking. In de brief vragen de Breskense ondernemers demissionair minister Carola Schouten geen onomkeerbare besluiten te nemen die het behoud van de garnalenvisserij in Breskens in de weg staan, nu die onderhandelingen nog in volle gang zijn.

Zij vinden het niet eerlijk als de ondernemers in Vlissingen 'onevenredig' worden bevoordeeld en de ondernemers in Breskens worden benadeeld. "We hopen en vertrouwen erop dat u onze stem en belangen meeweegt en tijdens onderhandelingen geen partij kiest voor de ondernemers in de ene gemeente of stad boven de ondernemers in een andere gemeente of dorp."

Niet schrappen

Mocht de minister toch van plan zijn om de locatie waar garnalen gezeefd mogen worden (in totaal zijn dat er zeven in Nederland) te veranderen in Vlissingen, zoals de Holding Zeeuwse Visveilingen wil, dan verzoeken ze om Breskens in ieder geval niet te schrappen. "De garnalenvisserij hoort namelijk bij Breskens."

