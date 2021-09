Uutloper Kustmarathon: 'Het venijn zit hem in de staart'

Deelnemers en organisatie zien uit naar het marathon weekend (foto: Omroep Zeeland)

Dalebout blikte in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer vooruit op komend weekend. Ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat (die ook deelneemt) en voorzitter van Stichting Marathon Zeeland Chris Simons schoven aan.

Verslavend

"Het wordt mijn 37e marathon en mijn achttiende Kustmarathon", zegt de 62-jarige Dalebout. Hij staat met 21 anderen op de lijst van Uutlopers: hardlopers die alle edities hebben meegedaan. Dat er vorig jaar geen Kustmarathon was, heeft Dalebout er niet van weerhouden om toch te lopen. "Vorig jaar heb ik hem individueel gelopen. Dat is wel eenzaam, pas bij Vrouwenpolder zag ik mensen."

Hardlopen is voor Dalebout echt een verslaving. "De kustmarathon is de ultieme bekroning van mijn Zeeuw-zijn. Ploeteren in het zand, windje tegen, je maakt alles mee."

Gezellige sfeer bij een van de vorige edities van de Kustmarathon (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Dat kan gedeputeerde Jo-Annes de Bat beamen. Hij zal zaterdag voor de tweede keer in het startvak in Burgh Haamstede staan. "De vorige keer was het makkelijk, is me verteld: windje mee en heel veel strand. Nu zal het een iets zwaardere editie worden."

Het doel van iedere loper is om de weerelementen te beteugelen en de finish in Zoutelande te halen. Dat dit evenement de 'mooiste en zwaarste' marathon van Nederland wordt genoemd vindt Dalebout meer dan terecht. "Ik heb ook andere marathons gelopen, die zijn niet te vergelijken met de Kustmarathon. Deelnemers willen afzien en iets anders dan vlak asfalt. De beloning is de finish."

Luister hier naar het volledige gesprek in de Zeeuwse Kamer:

Zeeuwse Kamer met deelnemers en organisatie over de Kustmarathon

Over de finish in Zoutelande is door de organisatie nog wel even gesproken. "Als de anderhalvemaatregel nog had gegolden en we hadden moeten controleren was het parcours waarschijnlijk aangepast", zegt voorzitter Chris Simons. "Maar eigenlijk was dat geen optie voor ons." Simons is blij dat de coronamaatregelen versoepeld zijn zodat het evenement grotendeels als vanouds kan doorgaan.

Uutloper Leo Dalebout (foto: Omroep Zeeland)

En dat is - naast de sportieve beleving - ook goed voor de Zeeuwse ondernemers, benadrukt Jo-Annes de Bat. "De plaatjes van de provincie hebben een marketingwaarde. Ondernemers profiteren ervan, er komen extra mensen naar Zeeland. Het is meer dan de wedstrijd. De onderlinge band is fantastisch."