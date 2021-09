Zeeuwse huis-aan-huiskranten naar andere uitgever na commotie over advertentiebeleid

Marc Dorst van Quaeris Media (foto: Quaeris Media)

De afgelopen tijd ontstond commotie over het advertentiebeleid van Trainews Media. Zo trok de gemeente Noord-Beveland zich terug als adverteerder in het Noord-Bevelands Advertentie- en Informatieblad omdat bepaalde advertenties en aankondigingen werden geweigerd. Burgemeester Naterop van Kapelle verklaarde drie weken geleden dat hij schrok van het beleid van lokale krant de Scheldepost, waar Trainews Media ook de uitgever van is.

'Stap is onvermijdelijk'

Uitgever Daniël van Iwaarden van Trainews Media zegt dat de overdracht van de kranten niet losstaat van de ontstane commotie. "Deze stap is onvermijdelijk na alle ophef over ons beleid. Er werden veel opzeggingen aangekondigd door adverteerders, wat het bestaansrecht van de titels in gevaar bracht."

Vier medewerkers die bij Trainews Media actief waren, gaan bij Quaeris Media aan de slag. "Om de continuïteit voor zowel adverteerders als de lezers te waarborgen, heb ik ervoor gekozen om vier medewerkers over te nemen. Zonder hen ga ik de klus anders nooit klaren", zegt Marc Dorst, eigenaar van Quaeris Media.

Nieuwe uitgever geen onbekende in Zeeland

Met zowel de gemeente Kapelle als Noord-Beveland is een gesprek geweest over de overgang van de huis-aan-huiskranten. De nieuwe uitgever zegt geen identiteitskader te hanteren. Uitgeverij Quaeris Media brengt in Zeeland al glossy magazines als VIVACE, De Zeeuwse Cultuur Agenda uit. Daarnaast verzorgt de uitgever ook uitgaven voor onder andere Inter Scaldes en Zorggroep Ter Weel.