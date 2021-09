Anne-Mary komt haar angst onder ogen: over een hele lange brug rijden

"Het beperkt mijn leven. Ik weet dat ik paniekerig wordt als ik een brug zie", zegt Anne-Mary voor de oversteek van vandaag. Als chauffeur heeft ze het zwaar om over bruggen te rijden, daarom rijdt ze vandaag mee als passagier. "Dit vind ik echt eng", zegt ze als we de kering op rijden. Ze blijft kalm tijdens de rit, kijkt wat om zich heen en blijft in gesprek. Dan komt Schouwen-Duiveland in zicht: "Dat ging wel heel snel!", aldus Anne-Mary.

Spannend, maar trots

Als ze erop terugkijkt is ze blij en trots dat ze het heeft gedaan. "Ik vond het heel spannend in het begin." Uiteindelijk vond ze het meevallen. Ze realiseert zich wel dat ze nu niet in één klap van haar angst af is, maar het is wel een stap. "Ik denk wel dat ik me minder paniekerig voel, maar ik weet niet hoe het zal zijn als ik er zelf overheen rijd."

Anne-Mary is bang voor bruggen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens psycholoog Huibrecht Boluijt komen dit soort angsten veel voor. "Met name tunnelvrees is een bekende, maar angst voor bruggen is er zeker ook. Het kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het te maken hebben met een beangstigende ervaring die men in eenzelfde omgeving opdeed of men heeft wellicht een angst- of paniekstoornis.

Trauma

Maar angsten en fobieën liggen ook op de loer wanneer men een neurotische karakterstructuur heeft of langdurig mentaal overbelast is doordat men een trauma uit de beleving houdt of misschien op het randje van een burn-out of depressie zit", volgens Boluijt. In dat soort situaties kunnen volgens hem heftige angstaanvallen voorkomen.

"Want als de energievoorraad laag is doordat je mentaal uitgeput bent, soms ook zonder dat je dit bij jezelf realiseert, dan kan je stresssituaties slecht pareren. Het innerlijk kunnen filteren van normale spanningen van alledag lukt dan niet meer en dit gevoel van controleverlies manifesteert zich dan in het zich overspoeld voelen met angstgevoelens die kunnen uitmonden in een paniekaanval".

De Oosterscheldekering vanuit de lucht gezien (foto: Rijkswaterstaat)

Iedereen vindt bruggen en tunnels weleens spannend alleen de meeste mensen kunnen met die angst omgaan." Als de hoeveelheid stress en de navenante spanning de mentale weerstand overstijgt kan een fobie ontstaan. Men hangt dan de ontstane heftige angstreactie op aan het object (brug, tunnel, pleinen, treinen etc.) en men gaat dan deze plekken vermijden.

Dit vermijden invalideert in het gewone leven. Maar strikt genomen is de brug of de tunnel niet het probleem. Het is de mentale weerstand die is geslonken, waardoor alledaagse obstakels plotseling voelen als een levensbedreigende situatie. Ook andere vergelijkbare omgevingen kunnen de angst triggeren en de vicieuze cirkel is dan geboren."

'Stap niet zomaar in een auto'

Zomaar in een auto stappen is niet altijd verstandig volgens Boluijt. Het is volgens hem beter om er eerst met de hulp van een psycholoog achter te komen waar de angst vandaan komt en waardoor de mentale weerstand geringer is geworden. "De confrontatie met de angst, in dit geval bij het oversteken van de brug, komt altijd pas aan bod na een aantal therapeutische gesprekken.

"Angst heeft een betekenis en is vaak de uiting van een onderliggend mechanisme. Dit helder stellen is belangrijk. Een te vroege confrontatie door bijvoorbeeld met een bekende over een brug of door een tunnel te gaan kan, hoe goed bedoeld ook, de fobische angst namelijk ook verergeren," aldus Boluijt.