Zeeuwse Chantal is in 'alienland' New Mexico

Chantal, onze Zeeuw in Amerika (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben een park gevonden waar een elektriciteitspaal zit, dus we zitten een beetje naar de bergen te staren en ondertussen te werken", vertelt de Zeeuwse. Dat is een unicum, want de meeste kampeerplekken in de buurt zijn vrij primitief. "Het is ook echt een niemandsland hier. Het enige wat je ziet is een prairie-achtig gebied."

Aliens en ufo's

Dat dit niemandsland door velen geassocieerd wordt met aliens en ufo's is dan ook niet verrassend. "In 1947 zijn hier ooit zogenaamd ufo's gezien", vertelt Chantal. "Pas geleden is er een rapport uitgekomen van de overheid waarin staat dat ze niet kunnen bewijzen dat het geen ufo's waren. Daardoor is het toerisme weer met twintig procent gestegen." De meeste dorpjes lopen dan ook over van de alienmusea, giftshops en zelfs bordelen met alienthema.

In Zeeland spotten verschillende mensen gisteravond ook ufo's. De verklaring was echter snel gevonden.