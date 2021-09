Zeeuws spreken voor je eigen welzijn en gezondheid

Het spreken van een dialect kan helpen bij het onderdrukken van dementie (foto: Connely Lous)

"Het is niet dat dementie vertraagd wordt als je meertalig bent, maar je merkt er pas veel later iets van", legt Floor van den Berg uit. "Mensen die twee talen spreken stappen daardoor veel later pas naar de dokter." Dat heeft te maken met de activiteit van de hersenen, wanneer je tweetalig bent. "Ik spreek nu Nederlands, maar ik kan ook Engels. Dat ben ik aan het onderdrukken op dit moment en dat is een hersenoefening die je elke dag doet."

Naast het onderdrukken van ouderdomskwalen als dementie, kan taalvaardigheid ook andere zaken een boost geven, vertelt Jelle Brouwer. "Het leren van een taal is een best ingewikkelde activiteit voor je hersenen, maar het is ook een hele sociale activiteit. Je kan daar misschien wel eenzaamheidsgevoelens mee uit de weg gaan. Daarom onderzoek ik de link tussen taal en welzijn."

Korte taalcursus voor welzijn

Daarbij kijken Van den Berg en Brouwer niet alleen naar personen die meertalig zijn opgevoed, maar ook naar mensen die op oudere leeftijd een andere taal leren. "We onderzoeken ook nog of korte taalcursussen een effect kunnen hebben op welzijn", voegt Van den Berg toe.

Voor vraagstukken die Van den Berg en Brouwer onderzoeken is al veel theoretisch bewijs, maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Echte conclusies kunnen daarom nu nog niet getrokken worden, maar in 2023 moet het onderzoek klaar zijn.

