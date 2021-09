Hackers zorgen voor overvolle magazijnen bij boekwinkels

Het bedrijf TiteLive verzorgt voor veel Nederlandse boekhandels het systeem voor het beheer van de voorraad, maar hackers hebben maandag de software hiervan gegijzeld: "De hackers eisen losgeld, maar dat gaat het bedrijf niet betalen. Er zijn reservebestanden opgeslagen waarmee het systeem weer opgebouwd gaat worden. Dat gebeurt waarschijnlijk donderdag", legt De Vlieger uit.

Webshop werkt niet

Tot die tijd zit de boekhandel met de vervelende gevolgen van de hack: "Onze webshop werkt momenteel niet, dus klantbestellingen doen we nu weer ouderwets via de telefoon. De nieuwe voorraad en herbevoorrading kunnen we nu ook niet registreren want dat gaat allemaal via dit systeem. Dat is heel vervelend."

Jan de Vlieger in het magazijn van De Drvkkery in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Zodra de hack is opgelost, worden alle zeilen bijgezet om de boekhandel weer op orde te krijgen: "Als het systeem vrij komt, gaan we extra uren maken om de spullen weer de winkel in te brengen. Dat wordt mogelijk nachtwerk", vertelt De Vlieger.

Wake-upcall

Voor de Middelburgse boekhandel is het een wake-upcall: "We moeten de systemen nog beter beveiligen. Je merkt hierdoor ook weer hoe afhankelijk je bent van servicebedrijven zoals TiteLive. Het maakt duidelijk dat je heel kwetsbaar bent."

Boekhandels die aangesloten zijn bij boekhandelketen Libris, hebben last van de hack. In Zeeland gaat dat om boekhandels in Zierikzee, Terneuzen, Vlissingen, Goes en Zierikzee.