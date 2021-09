Drukte in Zeeuwse bibliotheken vanwege onduidelijkheid CoronaCheck-app: 'Ik snap er geen barst van'

Vooral ouderen vragen hulp bij Zeeuwse bibliotheken over de CoronaCheckApp (foto: Omroep Zeeland)

"Veel ouderen snappen de nieuwe app niet", zegt Ricardo Maas van de bibliotheek in Vlissingen. "En dat is niet het enige probleem. Sommige mensen hebben geen DigiD, geen smartphone of geen printer om de papieren check te printen. Daar kunnen wij de mensen bij helpen."

De bibliotheek heeft naast eigen medewerkers ook studenten van het Scalda ingeschakeld om mensen te woord te staan.

Ik snap er geen barst van, maar ik kan nergens heen. Ik moet die QR-code op mijn telefoon zien te krijgen" Een van de ouderen die hulp nodig heeft met de CoronaCheck-app

"Ik vind het verschrikkelijk dat de regering dit eist van mensen, dat is toch idioot", vertelt een mevrouw die achterin de bibliotheek bij de DigiDesk heeft plaatsgenomen. Ze wacht tot één van de studenten van het Scalda haar komt helpen.

"Ik snap er geen barst van, ik kan de wachtwoorden niet onthouden en dan weet ik weer niet wat ik moet doen. Maar ik kan nergens heen, ik moet die QR-code op mijn telefoon zien te krijgen."

Achter in de bibliotheek in Vlissingen is een ruimte vrijgemaakt voor 'digivragen' (foto: Omroep Zeeland)

De ouderen zijn blij met de hulpdesk in de bibliotheek. "Ik kreeg steeds een storing", vertelt een mevrouw die snakt naar een kopje koffie bij een horecatent, maar haar code maar niet op haar telefoon kreeg. "De mensen hier helpen mij goed, het is gelukt en ik ben erg tevreden."

'Iedereen is welkom'

De bibliotheek in Vlissingen had normaal gesproken iedere maandag een moment waarop mensen langs konden komen met vragen over hun telefoon, DigiD, tablet en alles wat daarmee te maken heeft. "Maar omdat er nu zo veel vragen bij ons binnenkomen over de nieuwe coronamaatregelen, hebben we besloten iedereen te helpen die bij ons langskomt, jong en oud", vertelt Ricardo Maas.