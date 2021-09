De (misschien wel) meest duurzame woning van Zeeland staat in Kapelle

Met deze selfie won Petra Gertzen uit Kapelle de Zeeuwse RRE-prijs (foto: Duurzaam Zeeland)

Petra Gertzen deed mee met de actie. Zij had zich ingeschreven voor één van de vele gratis duurzaamheidsvouchers die alle Zeeuwse huiseigenaren gratis kunnen aanvragen. Ze plaatste een leuke foto van zichzelf met een duurzaam lampje - te midden van de planten - op Instagram. En daarmee haalde ze de prijs binnen.

Oude bouwmaterialen

Wethouder Siwart Machintosh van de gemeente Kapelle bezocht Petra en haar man Claus in hun woning in de oude dorpskern, vlakbij de kerk. Het echtpaar woont meer dan dertig jaar in een oude arbeiderswoning van ruim twee eeuwen oud. Het pand is van A tot Z verbouwd, waarbij ze gebruikte bouwmaterialen hebben toegepast.

Kringloop

Het kringloop denken, wat tegenwoordig bekend staat als circulair bouwen, zit er bij het Kapelse stel al van oudsher in. "Kijk", zegt Petra als ze het gezelschap door de woning leidt. "Deze oude planken zijn nu een lambrisering en ook de deuren hier komen van de kringloop." De tegeltjes in de keuken zijn een afgekeurde restpartij met wat bakfoutjes. Maar ze zien er daarom nét echt oud uit. Al met al oogt het huis alsof het er al eeuwenlang zo uit heeft gezien.

Isoleren

Maar niet alles is oud in huize Gertzen. Sommige delen zijn splinternieuw en dat is ook nodig - benadrukt echtgenoot Claus. "Zoals de dubbel beglaasde vensters. De kozijnen zijn nieuw gemaakt, naar oud voorbeeld. Maar ze houden wel de warmte vast en de tocht tegen."

Petra Gertzen en haar man Claus met de prijscheque van de Zeeuwse RRE-actie (foto: Omroep Zeeland / SO De Bevelanden)

Petra en Claus zijn maar wát blij met hun cheque ter waarde van 750 euro. Ze gaan samen met hun oudste zoon en aanhang het weekendje weg. "Gezellig met ons viertjes", aldus Petra. Wanneer dat is, weten ze nog niet. "Dat moeten we nog even uitzoeken."

Gratis verduurzamingsproducten wachten nog op Zeeuwse woningeigenaren

De RRE-regeling is er speciaal voor woningeigenaren, zo legt wethouder Mackintosh uit. "Dat is om hen te helpen bij het verduurzamen van hun woning." De aanvragers ontvangen een subsidie van circa 90 euro voor een product of dienst om de eigen woning te verduurzamen. De subsidieregeling loopt nog tot het einde van dit kalenderjaar.

Een voucher aanvragen kan online op duurzaambouwloket.nl/zeeland.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden