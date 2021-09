Inwoners Sluiskil en Terneuzen zijn geluids- en stofoverlast bedrijven zat: 'Ik krijg er huiduitslag van'

Er waren bijna honderd geïnteresseerden aanwezig (foto: Omroep Zeeland)

En dat werd tijd, vinden de inwoners. "Wij wonen al zo lang in de Kanaalzone en ervaren ook al heel lang overlast", zegt een inwoner van de wijk Oude Vaart in Terneuzen. "Er zijn mensen die iedere dag de vensterbanken af moeten nemen vanwege al dat stof. Vroeger hadden we een wijkvereniging die zich bezighield met klachten in de Oude Vaart. Die wijkvereniging is er niet meer, dus we hebben geen terugkoppeling meer. Dit is de alle eerste keer dat er echt iets voor inwoners gedaan is en ik vind dat laat."

'Het zijn verschillende bedrijven die de overlast veroorzaken'

Een andere inwoner uit Oude Vaart vindt de stofoverlast ook het meest vervelend. Hij wil vanavond vooral luisteren. "Op dagen dat er heel veel stof van de bedrijven komt, heb ik oprecht last van huiduitslag. Ik wil dat dat stopt. Het zijn verschillende bedrijven die dat veroorzaken, ik ga geen namen noemen, maar zou wel graag willen dat het verandert."

Sluiskil langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen (foto: ANP)

Toch hebben de inwoners goede hoop dát er iets aan de overlast gedaan wordt. Alle relevante partijen zijn aanwezig bij de bijeenkomst: de provincie, de gemeente Terneuzen, de GGD, maar ook bedrijven die de overlast zouden veroorzaken. De inwoners konden na een presentatie met de partijen in gesprek. Ook konden de inwoners anoniem vragen opschrijven die ze vervolgens allemaal in een doos konden stoppen. De vragen mét de antwoorden komen op de website van Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) terecht.

Eind 2021 een oplossing

De RUD doet sinds vorig jaar september onderzoek naar de overlast in Sluiskil en Terneuzen Oude Vaart. De organisatie verzamelde alle klachten en merkte dat scheuren in huizen, stank-, stof- en geluidsoverlast de grootste problemen zijn. Eind dit jaar hoopt de organisatie met eventuele oplossingen te komen.