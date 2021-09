WOZ-waarde Zeeland met 13.000 omhoog in één jaar

(foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit de cijfers die vandaag door het CBS zijn gepubliceerd. In Veere is de gemiddelde WOZ-waarde nu 313.000 euro, het hoogste van Zeeland. Veere is trouwens de enige Zeeuwse gemeente die boven het Nederlandse gemiddelde van 290.000 euro uitsteekt. De rest van onze provincie blijft onder dat bedrag.

Kaart van Zeeland

Bekijk het zelf op de kaart. In de buurgemeente Vlissingen hebben de huizen gemiddeld de laagste WOZ-waarde: 181.000 euro.

In Pekela (Groningen) hebben de huizen de laagste waarde van ons land: 148.000 euro. In het Noord-Hollandse Bloemendaal is de gemiddelde waarde met 778.000 euro de hoogste van Nederland.

Als je met de muis over bovenstaande kaart gaat kun je ook het stijgingspercentage per gemeente zien. Vlissingen mag dan de goedkoopste zijn: met meer dan 8 procent verhoging in het laatste jaar is die gemeente wel de snelste stijger van Zeeland.