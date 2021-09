Goedemorgen! Week tegen Eenzaamheid, aandacht voor sociale integratie en Kapitein Rooiboskanaal gaat dicht

Barbara Visser spreekt vandaag met de gedeputeerde over het PFAS-probleem (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Op verschillende plekken in Zeeland wordt er aandacht aan besteed. In Borsele zijn op verschillende plekken briefjes van 'Sam' te vinden, die samen leuke dingen wil doen. De campagne moet een laagdrempelige manier zijn om mensen met elkaar in contact te brengen en eenzaamheid tegen te gaan.

Praatplaten

In het kader van het Europees project SIREE heeft de gemeente Middelburg de afgelopen drie jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een lesprogramma voor sociale integratie van nieuwkomers. Verschillende groepen nieuwkomers gingen aan de slag met praatplaten om - in het Nederlands - te discussiëren over onderwerpen waar zij over wilden leren. Vandaag worden de opbrengsten van het project gepresenteerd in de Burgerzaal in Middelburg.

Samen met de groepen nieuwkomers werden praatplaten ontwikkeld om te leren over allerlei onderwerpen (foto: SIREE/Gemeente Middelburg)

Vandaag is ook de dag dat afscheid wordt genomen van de Middensluis in Terneuzen. Omdat het kortste kanaal van het land, het Kapitein Rooiboskanaal, vanaf vandaag gedempt wordt, vindt vandaag de laatste schutting van de Middensluis plaats. Het is het kleinste en oudste sluisje van het sluizencomplex in Terneuzen. Na ruim 110 jaar wordt 'ie gesloopt om plaats te maken voor de grote Nieuwe Sluis.

Honderd uur fotograferen

Op Noord-Beveland gaat een fotomarathon van start. Gedurende honderd uur zullen vijftig fotografen het leven op Noord-Beveland vastleggen. Een selectie van de foto's wordt later uitgebracht in een boek.

Vijftig fotografen gaan in honderd uur Noord-Beveland vastleggen (foto: Charles Linssen)

Het weer

Vanochtend is het droog met af en toe een zonnetje. Vanmiddag komen er wat wolken aan vanuit het westen en kan er plaatselijk wat regen vallen. Aan de kust kan het hard gaan waaien vandaag, dus pak je goed in als je voor een strandwandeling gaat. Het wordt 14 à 16 graden.