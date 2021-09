Automobilist te gast op route naar vakantiepark of strand Nieuwvliet

Inwoners en tweede woningbezitters laten zich informeren over de plannen voor Nieuwvliet (foto: Omroep Zeeland)

Het is een van de plannen voor de Sint Bavodijk, de belangrijkste toegangsweg naar het strand van Nieuwvliet. Die moet veiliger worden gemaakt voor fietsers en wandelaars. Daarvoor komt er in de bebouwde kom een vrijliggend fietspad langs de weg en verdwijnen de oversteekplaatsen.

De aanpak van de smalle dijk maakt onderdeel uit van het Masterplan Nieuwvliet dat voor de kustplaats is gemaakt. Nieuwvliet moet de komende jaren veiliger, aantrekkelijker én toegankelijker worden. Inwoners en tweede woningbezitters kregen gisteren de gelegenheid om kennis te nemen van de eerste zes projecten én om hun zegje te doen.

Behalve het veiliger maken van de Sint Bavodijk hoopt de gemeente Sluis vóór 2023 ook natuurgebied Baanstpolder ten oosten van de kustplaats om te vormen tot een recreatie-natuurgebied met zitelementen, steigers, speelattributen en een voetgangersbrug richting strandpaviljoen Groede aan Zee. Daarnaast start de gemeente met de aanpak van de dijkovergang bij paviljoen De Strandganger.

Veel vragen en zorgen

Projectleider Mariëlle van Dijk van de gemeente Sluis was blij dat zoveel mensen - zestig in totaal - op de presentaties in het dorpshuis waren afgekomen. Zij merkte dat de plannen nog best wat vragen opriepen. Waar de één in zijn nopjes was, toonde de ander zich bezorgd over de gekozen oplossingen.

Zo lost de herinrichting van de Sint Bavodijk tot fietsstraat met rood in plaats van zwart asfalt, het vele bermparkeren niet op, denken omwonenden. In het hoogseizoen zorgen geparkeerde auto's regelmatig voor onveilige situaties, omdat doorgaand verkeer er nauwelijks nog tussendoor kan. De weg staat bovendien zo vol, dat er voor henzelf geen parkeerplek meer is, ervaren ze.

De Sint Bavodijk Nieuwvliet-Bad wordt veiliger gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente hoopt dat er straks in elk geval minder mensen langs de Sint Bavodijk zullen parkeren wanneer deze enkel voor bestemmingsverkeer wordt. Of de automobilist die niet wil betalen voor een parkeerplek, zich daar in de praktijk iets van aantrekt, is een tweede, erkende Van Dijk.

Maar een algeheel parkeerverbod instellen is geen goed idee, vond zij. Dan dupeer je volgens haar weer bewoners die geen eigen oprit hebben. "Daar gaan we samen met het waterschap nog naar kijken", beloofde de projectleider.

Dijkovergang wordt zachter

De aanpassing van de 'harde' dijkovergang en de steile trap naar strandpaviljoen De Strandganger viel beter in de smaak bij de aanwezigen. Om de toegang tot het strand te verbeteren, wordt de bocht in de Zeeweg opgehoogd waardoor de weg wat hoger komt te liggen en de overgang tussen land en zee 'zachter' wordt. Ook het fietspad wordt doorgetrokken, zodat fietsers niet langer de drukke kustweg hoeven over te steken.

Watertaxi's

Op de lijst met projecten staan verder nog de aanleg van een 'beleefbare pier' bij De Boekanier waar in de toekomst watertaxi's kunnen aanmeren en de realisatie van een duinpromenade tussen de Nieuwvlietse strandpaviljoens. Voorlopig is daar nog geen geld voor.

Geen tweede Cadzand-Bad

Bezoekers aan de roadshow waarschuwden dat Nieuwvliet geen tweede Cadzand-Bad mag worden. In een paar jaar tijd heeft Nieuwvliet er al honderden vakantiehuisjes bijgebouwd en het einde is nog niet in zicht. 'Wat zit er allemaal nog in de pen?', vroegen ze zich af. En creëer je geen hangplek voor jongeren als je van het nu nog rustige natuurgebied recreatienatuur maakt? Vragen waarop de projectleiders van de deelprojecten ook niet direct antwoord hadden, maar die ze beloofden te beantwoorden.

