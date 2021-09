Kustmarathon blijft voorlopig de bossen mijden

De hardlopers, wandelaars en mountainbikers reden tot 2018 een ander parcours dan nu. De stukken bos bij Westenschouwen en de Manteling waren populair bij deelnemers maar werden er toch uitgehaald. Staatsbosbeheer vond dat de organisatie van de marathon moest gaan betalen om door de gebieden te gaan.

De organisatie voelde daar niets voor en dat is nog steeds zo volgens Morien Janse van de Kustmarathon: "We voeren natuurlijk gesprekken over de situatie. In 2019 besloten we het huidige parcours aan te houden en nu weer. Vooral op verzoek van de vergunningverleners."

Veiligheid

Staatsbosbeheer heeft in het verleden aangegeven het evenement te willen sponsoren voor het bedrag dat de doorgang door de bossen zou moeten kosten. Daar voelde de Kustmarathon toen niets voor omdat Staatsbosbeheer volgens hen ook inspraak wilde.

"Deelnemers hebben aangegeven dat ze het ook niet erg vinden om bijvoorbeeld twee euro meer te gaan betalen. Maar daar gaat het ons niet om. Ook de veiligheid is een belangrijk aspect. Vooral op Schouwen-Duiveland zijn sommige stukken zo slecht bereikbaar dat er geen ambulance kan komen. Dat is natuurlijk heel belangrijk."

Een vlag langs het parcours van de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Onder Zeeuwse marathonhardlopers overheerst één mening: het oude parcours was mooier en het zou leuk zijn als dat terugkomt. Uutloper (finisher bij alle edities van de Kustmarathon) Wim van Sparrentak: "Bijna alle lopers die ik ken vinden het vroegere parcours mooier dus wat ons betreft is het simpel. Maar ik ben natuurlijk geen organisator, dus hoe dat werkt weet ik niet."

Glazen bol

Hoe groot de kans dan is dat deelnemers ooit in de toekomst weer door de bossen van Westenschouwen en Oostkapelle zullen lopen is volgens Morien Janse onduidelijk: "We blijven praten maar ik kan niet in een glazen bol kijken dus daar kan ik weinig over zeggen."