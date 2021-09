'Maatschappelijk betrokken zijn is de rode draad in mijn leven'

Dagmar Oudshoorn groeide op in Goes (foto: ANP)

"Ik denk met plezier terug aan mijn jeugd in Goes, het is nog steeds mijn thuis", vertelt Oudshoorn in radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Ze groeide op in een "rood nest", zoals ze het zelf noemt. "Wij groeiden op met de PvdA, de VARA-gids en alles wat daarbij hoorde", legt ze uit. "Ik ben blij met de opvoeding die ik heb gekregen, waarin samen delen, niet pesten en mensen gelijk behandelen echt belangrijke uitgangspunten waren."

Het zijn kernwaarden die haar carrière hebben bepaald: "Ze zijn ook echt een rode draad geweest in mijn werkzame leven."

Carrière Dagmar Oudshoorn woonde tot haar achttiende in Goes, waarna ze wegtrok voor haar studie. Na opleidingen in Antwerpen en Nijmegen ging ze aan de slag in Rotterdam. Daar werkte ze onder andere als bestuurder van de deelgemeente Feijenoord. Na acht jaar in Rotterdam, besloot ze burgemeester te worden. Ze solliciteerde in Zeeuwse gemeente, maar kreeg de functie niet. In Uithoorn kon ze wel aan de slag - ze was toen de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland. In 2018 beëindigde ze haar burgemeesterscarrière om aan de slag te gaan als hoofd Operatiën bij de Amsterdamse politie. Daar werkte ze twee jaar, totdat haar huidige baan op haar pad kwam: directeur van de Nederlandse tak van Amnesty International.

Haar functie als burgemeester noemt ze verbindend en ook bij de politie hield ze zich bezig met kwetsbare doelgroepen in de samenleving. "Ik heb gewerkt in jeugdgevangenissen, in kwetsbare wijken, van alles. Overal zie je een verschillende mate van onrecht. Maar bij Amnesty is dat wel het meeste", vertelt ze over haar huidige baan. "Je ziet hoe systemen mensen kunnen onderdrukken, dat er niet genoeg wordt gedaan om ze te helpen. Maar tegelijk zie je ook de veerkracht van mensen die hier tegen strijden. Dat vind ik heel mooi om te zien."

Met de Nederlandse tak van Amnesty is ze op dit moment onder andere bezig met verkrachtingswetgeving. Dat gaat van lobbyen voor andere wetgeving tot campagne voeren op hogescholen en universiteiten, investeren in gezonde seksuele ontwikkeling en de stem van slachtoffers van seksueel misbruik laten horen.

Internationaal

"Maar een groot deel van ons werk is internationaal", voegt Oudshoorn toe. "We werven bijvoorbeeld ook fondsen voor landen die zelf geen leden kunnen werven, vanwege armoede of het politieke klimaat."

Zoals Oudshoorn zich vroeger inzette voor haar gemeente en kwetsbare wijken in Amsterdam, kan ze zich nu inzetten voor een internationale gemeenschap. "Wij willen dat alle mensen kunnen genieten van de rechten die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met bijna 260.000 leden kunnen wij stemmen versterken van mensen die opkomen voor mensenrechten of van slachtoffers daarvan."

Beluister hier het gesprek met Dagmar Oudshoorn over Goes, haar bijdrage aan het debat over slavernij en Heel Holland Bakt.

De Zeeuwse Kamer met Dagmar Oudshoorn