Tholen bindt de strijd aan tegen 'vuulte'

Duurzame bestrijding van onkruid werkt minder goed dan gif (foto: Omroep Zeeland)

Het Rijk verbood vijf jaar geleden het gebruik van pesticiden. Gemeentes zoals Tholen zijn overgestapt op een duurzame bestrijding van onkruid in de openbare ruimte. Maar schrobben en hete lucht blijken minder effectief dan gif. "Het onkruid komt steeds weer terug. Met chemische bestrijdingsmiddelen pak je het bij de wortel aan", legt wethouder Corniel van Leeuwen uit.

De raad vroeg Van Leeuwen voor de zomer om extra maatregelen te nemen. "We gaan meer vegen en ook over een groter areaal", vertelt de wethouder. "Verder gebruiken we nu nog hete lucht bij het verwijderen van onkruid, maar dat gaan we vervangen door heet water. Dat werkt beter."

Heet water werkt beter dan hete lucht bij het verwijderen van onkruid (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente besteedt het werk uit. In de aanbesteding voor volgend jaar wil Van Leeuwen opnemen dat de aannemer goed communiceert naar de burger, zodat de straat wordt vrijgemaakt en medewerkers beter bij het onkruid kunnen. "Dat moet dan via sociale media of zo, maar dat is aan het bedrijf."

Laatste redmiddel

Als laatste redmiddel wordt ook de optie van chemische bestrijding meegenomen in de aanbesteding, wat door een rechterlijke uitspraak weer tijdelijk mogelijk is. "Dat is bedoeld voor het geval we echt met het straatbeeld door een bodem zakken", aldus Van Leeuwen.

De maatregelen kosten de gemeente een halve ton extra per jaar, nadat ook al eerder extra geld werd uitgetrokken voor de duurzame bestrijding van onkruid. De burger lijkt ook wat meer onkruid in de openbare ruimte te moeten accepteren. "Het beeld van vroeger krijgen we niet meer terug", waarschuwt de wethouder.