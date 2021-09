Inwoner Terneuzen overleden als gevolg van corona

(foto: Omroep Zeeland)

Op de tweede plaats in Zeeland, met ieder zes nieuwe besmettingen, komen vandaag Borsele en Middelburg. De in totaal 29 nieuwe besmettingen zijn er zeven minder dan gisteren en achttien minder dan eergisteren.

Per gemeente

zo 26 sep ma 27 sep di 28 sep wo 29 sep do 30 sep Borsele 2 2 7 0 6 Goes 9 2 3 6 1 Hulst 2 0 2 3 0 Kapelle 1 0 1 1 1 Middelburg 8 4 4 9 6 Noord-Beveland 0 0 1 0 0 Reimerswaal 1 0 7 2 1 Schouwen-Duiveland 0 2 3 2 2 Sluis 2 0 1 0 0 Terneuzen 12 6 7 9 8 Tholen 4 0 2 0 1 Veere 1 6 2 0 0 Vlissingen 1 2 7 4 3 totaal Zeeland 43 24 47 36 29

In de gemeente Terneuzen gaat de veertiendagentrend nu weer omhoog. Het besmettingspromillage is daar met 1,1 het hoogste van Zeeland. Ga met de muis over onderstaande kaart voor alle details.

Gelijkblijvende trend

In de gemeenten Noord-Beveland en Sluis is de veertiendagentrend gelijkblijvend. Dat wil zeggen dat er in de laatste zeven dagen evenveel besmettingen zijn als in de zeven dagen ervoor.

In zes Zeeuwse gemeenten gaat de trend omlaag. Namelijk in Vlissingen, Borsele, Goes, Hulst, Reinerswaal en Tholen.