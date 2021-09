Leerlingengroei zorgt voor ruimtestress bij kindcentrum in Middelburg

Alle klassen passen al een tijdje niet meer in hetzelfde pand. Twee groepen krijgen nu in het gebouw van de buren, een internationale schakelklas, les. "Maar dat kan niet heel lang, want zij hebben die lokalen ook gewoon nodig", zegt directeur Kirstie van der Heide-Güthe.

"Bovendien hoort het ook niet bij het soort onderwijs dat in het kindcentrum wordt aangeboden", gaat ze verder. "Je bent als school een gemeenschap. Klassen werken hier samen. Kinderen rekenen soms in een hogere of een lagere groep." Het is volgens haar daarom noodzakelijk dat een kindcentrum met alle groepen bij elkaar zit.

Weer ruimtegebrek

In 2018 moest er al gezocht worden naar extra huisvesting. Daarom werd er 150 meter verderop een extra locatie gebouwd. Vorig jaar zijn daar twee noodlokalen aan toegevoegd. Maar ook dit jaar heeft de school weer ruimtegebrek. Het schoolhoofd denkt dat de groei vooral te danken is aan het concept van het kindcentrum, waarbij kinderen van nul tot twaalf jaar welkom zijn. "We proberen het zo te organiseren dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen." Er zijn voornamelijk veel leerlingen bijgekomen in groep 1.

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel voor twee extra noodlokalen, kunnen ze waarschijnlijk vanaf december gebruikt worden. Maar dat is eigenlijk al te laat, vindt Van der Heide-Güthe. "Het was het fijnste geweest als we die extra lokalen al hadden."

De Aventurijn is in gesprek met de gemeente en de wijk om te kijken naar een structurele oplossing voor het probleem. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren blijft doorgroeien.

Dit is een bericht van WFM96.