Corona hakte er al in bij touringcarbedrijven en nu stopt ook de overheidssteun: 'Ik moet tien jaar werken om dit recht te breien'

Ries Spruit is directeur van AMZ in Borssele. Zijn bedrijf heeft, net als vrijwel alle andere touringcarbedrijven, flinke klappen gekregen in de coronatijd. "Van de 48 voertuigen die we hebben, staan er nog altijd twintig stil. En verkopen kan ook niet. Als dat al lukt is het al snel 40 procent onder de marktwaarde."

Winterslaap

Nu er weer meer georganiseerd heeft AMZ het druk en rijdt Spruit zelf ook mee als chauffeur. "Maar dat is over een paar weken weer voorbij. Dan gaan we onze traditionele winterslaap in. En we hebben daar geen buffer voor op kunnen bouwen. Gelukkig hebben we na het faillissement van TCR treinvervangend vervoer en leerlingenvervoer op Walcheren over kunnen nemen."

Ik moet de komende tien jaar werken om dit recht de breien en wat ik de afgelopen tien jaar heb verdiend ben ik al kwijt." Paul de Baar van De Baar Touringcars

Ook Paul de Baar van De Baar Touringcars uit Wemeldinge heeft moeite met het moment waarop de overheid de steun stopzet. "We hebben anderhalf jaar steun gehad en daardoor het personeel kunnen behouden, maar nu moeten we een halfjaar zonder bandjes gaan zwemmen. Terwijl nog tien van onze 25 bussen stilstaan."

Buitenlandse toeristen

"We gaan het wel redden, daar ben ik van overtuigd. Ook door het enthousiasme van ons personeel, maar het is wel vel over been. 70 procent van onze omzet komt van toeristen die rondreizen in Europa. Met name mensen uit Afrika, Azië, Canada en Amerika. Die zijn er allemaal nog niet."

De Baar heeft uitgerekend dat hij twintig jaar moet werken om de geleden schade door corona op te vangen. Ik moet de komende tien jaar werken om dit recht de breien en wat ik de afgelopen tien jaar heb verdiend ben ik al kwijt. Maar we zijn gelukkig gezond."

Bussen van De Baar Touringcars in Wemeldinge staan stil. (foto: De Baar Touringcars)

Voor de andere twee grote touringcarbedrijven in Zeeland, Van Oeveren uit Zierikzee en Van Fraassen uit Middelburg heeft het wegvallen van de steun minder grote gevolgen. "Ik gun bedrijven die dat nog nodig hebben de steun", zegt John Hage van Van Fraassen. "Maar het moet ook een keer klaar zijn. Je moet door kunnen als bedrijf. Wij hebben helemaal aan het begin van de crisis al gesaneerd. Door ongeveer vijftig bussen weg te doen en ook afscheid te nemen van personeel. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk, maar we plukken daar nu wel de vruchten van."

Meerdere takken van sport

Ook Van Oeveren vreest niet voor de toekomst. Woordvoerder Hans-Jan Verton: "Wij hebben het geluk dat we meerdere takken van sport hebben. Ook lijndiensten en taxi's. Ik heb gelezen dat er in Den Haag nagedacht wordt over het doortrekken van de steun, net als in het nachtleven gebeurt. Dat zou mooi zijn. Maar bij ons rijden 25 van de 28 bussen. Vooral door lijndiensten. Dus we hebben last van de crisis, maar gaan het zeker redden."