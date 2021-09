Gedeputeerde Van der Velde: 'Goed gevoel over PFAS-gesprekken'

De PFAS-verontreiniging zou voor het grootste deel worden veroorzaakt door het bedrijf 3M in Antwerpen. (foto: Omroep Zeeland)

Van der Velde had donderdagmorgen via het beeldscherm een gesprek met minister Barbara Visser van Infrastructuur. De Zeeuwse gedeputeerde wil niets zeggen over de inhoud van dat gesprek. Ook over zijn ontmoeting met de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Benir, wil hij inhoudelijk niet veel kwijt. Woensdag had hij al een gesprek met zijn Antwerpse collega-gedeputeerde over het PFAS-dossier.

'Ze delen onze zorgen'

Wel geeft Van der Velde aan dat de sfeer van alle drie de gespreken 'constructief' was. "Ik heb bestuurders getroffen die hun hand naar ons uitstaken. Ze delen onze zorgen en willen samen met ons voortvarend tot een oplossing komen." Volgende week ontmoeten de Nederlandse minister Visser en de Vlaamse minister Demir elkaar. Dat is de reden dat Van der Velde niet veel inhoudelijke informatie geeft over de gesprekken. "Ik moet ze nu even niet voor de voeten lopen."

Pfas-lozingen met 99 procent terugdringen

Vanuit Antwerpen kwam donderdagmiddag het bericht dat 3M zelf ook voortvarend aan de slag wil om een einde te maken aan de eigen, illegale PFAS-lozingen. Het bedrijf zou een plan hebben om binnen drie jaar de PFAS-lozingen met maar liefst 99 procent terug te brengen. Daar trekt het bedrijf volgens VRT Nieuws 125 miljoen euro voor uit.

Van der Velde heeft het bericht ook gekregen. "Het ligt in de lijn van de berichten die ik vandaag zelf heb gekregen tijdens de gesprekken."

Gedeputeerde over PFAS-bespreking

De Nederlandse minister Visser en de Vlaamse minister Demir ontmoeten elkaar donderdag 7 oktober. Van der Velde verwacht dat later in de maand oktober concrete stappen zullen worden aangekondigd van de overheden tegen de PFAS-vervuiling. "Ik ben heel positief en heel blij over wat er nu gebeurt."