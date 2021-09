Racoon brengt Nederlandstalige 'keutel' naar buiten en gaat naar Ahoy

Het was een album dat er móest komen, vertelde zanger Bart van der Weide eerder, mét of zónder medewerking van de overige bandleden. Zaterdag start Racoon de nieuwe theatertournee in De Mythe in thuisstad Goes. Als klap op de vuurpijl kondigde Racoon vandaag een optreden aan in het vernieuwde Ahoy op 2 april 2022.

Door de coronamaatregelen was de band gedwongen deze 'keutel' lang in te houden. Zanger Bart van der Weide: "We wilden er heel graag live bij spelen. Nu hebben we het op de Beatles-manier gedaan: af en toe een singletje. Ik ben niet ontevreden over de reacties, dus dat is echt wel oké."

'Doodeng' om Nederlands te zingen

Bart vond het lange tijd 'doodeng' om in het Nederlands te zingen. Toch wordt de Nederlandstalige muziek van Racoon goed ontvangen. Voor Het Is Al Laat Toch uit 2020 ontving de band uit Goes een gouden plaat en de Top 40 Award voor grootste hit van het jaar. Het nummer bereikte de tweede positie, hoger dan de eerdere singles No Mercy (2011) en Love You More (2005).

Het eerste Nederlandstalige nummer van Racoon was Oceaan, geschreven voor de film Alles Is Familie uit 2012. Later vertelde Bart van der Weide dat hij de tekst had geschreven als ode aan zijn overleden zus Anne.

De band verzekerde dat Oceaan een eenmalig uitstapje zou zijn. Maar dit pakte anders uit. Als huisband van tv-programma De Wereld Draait Door in seizoen 2018/2019 grepen ze opnieuw naar het Nederlands. Ze maakten kort voor de uitzending nieuwe liedjes bij de gespreksonderwerpen. Zo beleefden Het Is Al Laat Toch en De Held En De Lul hun première.

Gekke keutels

Het plan om een compleet album in het Nederlands te maken, kwam volledig uit 'Bart z'n koker', zoals hij het zelf zegt. Het kostte even moeite om de andere bandleden mee te krijgen. Van der Weide: "De jongens gingen vierkant achter me staan toen ik Nederlandstalig wilde doen met m'n gekke keutels die ik kan draaien."

De band Racoon (foto: ANP)

De steun van de bandleden en de vrijheid die ze Bart gaven waren erg belangrijk voor hem. "Ze hebben me zo'n beetje carte blanche gegeven. Maar eerlijk is eerlijk: Dennis [gitarist Dennis Huige - red.] heeft meegeschreven qua tekst en muziek. Zonder hem en bassist Maarten van Damme had ik het niet kunnen doen, niet wíllen doen, maar als het had gemoeten, had ik het wel gedaan."

Lees ook: