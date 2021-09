Volg de hele Kustmarathon bij Omroep Zeeland

Winnaar Tim Pleijte tijdens de Kustmarathon van 2019 (foto: Ria Brasser)

Maar het Kustmarathon gaat al eerder van start. Op vrijdag kleurt de Langstraat in Zoutelande roze, want dan staat de Ladiesrun op het programma. Die wedstrijd is te volgen via het liveblog op omroepzeeland.nl. Om 17.30 uur beginnen de eerste dames aan de 15 kilometer, kort daarna starten de wedstrijden voor de 5 en 10 kilometer.

Zaterdag MTB & Kustmarathon

Op zaterdagochtend kan je de mountainbikers volgen via ons liveblog en op Omroep Zeeland radio. De mountainbikers gaan in tegenovergestelde richting een route van 55 km rijden. Zij beginnen de tocht om 8.45 uur vanuit Zoutelande en eindigen in Burgh.

Geen bezemwagen, maar een bezemfiets tijdens de Kustmarathon in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

De tv-uitzending begint op zaterdag om 11.45 met een korte voorbeschouwing. Tot 18.15 uur zenden we de wedstrijd live uit. Met een presentator in de Langstraat in Zoutelande en meerdere verslaggevers langs het parcours. 's Avonds na Zeeland Nu om 18.30 uur kan je kijken naar een samenvatting van de wedstrijd.

Zondag: wandelmarathon

Zondag is er ruim aandacht voor de wandelmarathon. Voor de de tocht van ruim 42 kilometer van Burgh naar Zoutelande hebben 5.250 wandelaars zich ingeschreven. Om 7.00 uur wordt het startsein gegeven en vanaf dan hebben de lopers tot 18.00 uur de tijd om de finish in de Langstraat te bereiken.

Je kan de wandelmarathon volgen via ons liveblog en vanaf 12.00 uur op de radio en op tv. De samenvatting is 's avonds te zien na Zeeland Nu om 18.30 uur.