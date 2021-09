Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen moet het westen van de streek op de kaart zetten

Het Belfort in Sluis (foto: Theo Ide)

De ondernemers vonden elkaar door een campagne op initiatief van de gemeente Sluis afgelopen zomer, 'We zien je hier graag'. Uit de werkgroep die daarachter zat, is de stichting ontstaan. Door middel van aandacht in de media en op social media, wil de stichting West-Zeeuws-Vlaanderen promoten.

"West-Zeeuws-Vlaanderen is veel meer dan zon, zee en strand. We hebben schitterende natuur, we hebben ongelofelijk veel cultureel erfgoed, het niveau van de gastronomie is enorm hoog en we zijn supergastvrij", vertelt Westerweele enthousiast. "Maar niet iedereen is daar van op de hoogte, dus er is wel degelijk behoefte aan promotie."

Nu er geen VVV meer is... De stichting springt in het gat dat de VVV achterliet door op 1 januari de deuren te sluiten. Ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen zijn niet de eersten die het verdwijnen van de VVV zelf oppakken. Eerder zetten bijvoorbeeld recreatieondernemers en brancheverenigingen op Schouwen-Duiveland al de stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland (SESD) op. Ook gemeentes gingen aan de bak. Zo richtte Middelburg een Tourist Shop in een boekenwinkel aan de markt in. In Yerseke is er een informatiepunt bij een verhuurbedrijf van scooters. Verschillende andere gemeentes openden infopunten in cafés, winkels en musea.

Ook zet de stichting zich in om het seizoen meer te spreiden. Westerweele: "In de zomer is het hier al redelijk druk, maar in de winter is dat een hele andere situatie. En ook dan is er ontzettend veel te zien in de regio." Of de stichting ook een vast informatiepunt krijgt zoals de VVV dat had, is nog niet duidelijk. "We zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn", zegt Westerweele. "Daar zijn we over in gesprek met de gemeente."