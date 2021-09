Zeeuwse jongeren laten stem horen in provinciehuis

(foto: WFM96)

Donderdag, aan het einde van de middag, overhandigden de jonge wereldverbeteraars hun puntenlijst aan de Zeeuwse SGP-gedeputeerde Harry van der Maas.

Enkele actiepunten zijn: er moet meer naar jongeren geluisterd worden, en ook moeten ze beter onderwijs krijgen over de gevolgen van klimaatverandering in Zeeland. Bovendien moet er meer aandacht komen voor vergroening van de steden in Zeeland, om hittestress te bestrijden en de biodiversiteit te verbeteren, aldus de jonge parlementariërs.

'Stem van jongeren mag niet ontbreken'

Het Statenlid toonde zich onder de indruk van de input van de jeugd. "Dit is een actieprogramma. Hier moeten we niet te lang over nadenken, maar gewoon gaan doen."

Van der Maas is dan ook erg enthousiast over het eerste jongerenparlement. "De stem van jongeren mag niet ontbreken, ook niet in de Statenzaal." De gedeputeerde nodigde de jongeren, die uit de hele provincie komen, uit om een dagje stage te komen lopen in het centrum van de macht.

'Jongeren hebben een duidelijke mening over klimaat' - Daphne Rotte (foto: WFM96)

De 15-jarige Daphne Rotte uit Middelburg heeft daar wel oren naar. Ze heeft enthousiast meegeholpen met de organisatie van het jongerenparlement. "Jongeren hebben echt wel een duidelijke mening over het klimaat", zegt Daphne. Zo moet volgens haar op korte termijn het openbaar vervoer in Zeeland duurzamer worden.

'Ik hoop dat wij meer inspraak krijgen over onze toekomst'

"Er moeten meer elektrische bussen worden ingezet. Maar ook de boten in de visindustrie mogen wel wat duurzamer." Daphne hoopt vooral dat de input van jongeren serieus wordt genomen. "Ik hoop dat wij meer inspraak krijgen over onze toekomst. Gelukkig helpt het jongerenparlement hier al een beetje bij."

'Kerncentrales zorgen voor duurzame energie' - Leonard de Leeuw (foto: WFM96)

Leonard de Leeuw uit Krabbendijke is ook met een voorstel gekomen om de klimaatproblemen aan te pakken. "We hebben hier in Zeeland maar één kerncentrale en die willen ze ook nog eens gaan sluiten. Daarom is mijn voorstel om een nieuwe kerncentrale te bouwen." Leonard vindt dat Zeeland het goed doet op het gebied van klimaat. Maar meer investeren in kernenergie vindt hij belangrijk.

'Het gaat hier om onze toekomst'

"We hebben niet veel meer plek voor nieuwe windmolens. Zonnepanelen kan ook wel, maar leg ze dan op daken van huizen en bedrijven, niet in een weiland." Leonard is wel superenthousiast over het jongerenparlement. "Deze twee dagen is er echt naar ons geluisterd. Ik hoop dat ze hiermee doorgaan. Het gaat over onze toekomst."

'We moeten meer bewustwording creëren' - Vera Suijkerbuijk (foto: WFM96)

Vera Suijkerbuijk (17) uit Goes maakt zich zorgen over de stijgende zeespiegel. "Vooral omdat Zeeland omsingeld is door water. We moeten daar echt iets tegen doen, anders denk ik dat op den duur onze provincie niet meer bestaat." Volgens Vera moet er vooral iets gedaan worden aan de bewustwording van jongeren over het klimaatprobleem.

"Als je laat zien dat verandering nodig is en waarom het nodig is, dan denk ik dat dat veel invloed kan hebben." Zo vindt Vera dat alle jongeren in Nederland betrokken moeten worden bij een jongerenparlement. "Wij hebben hier veel over het klimaatprobleem geleerd. Als wij zo naar huis gaan, vertellen we daarover. Als erover wordt gepraat, dan wordt het probleem juist duidelijk en gaan mensen er ook aan werken."