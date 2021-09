Brownies&downieS opent in Goes: 'Hier krijgen medewerkers echt de tijd voor hun werk'

Marieke Fluit en Teuntje Hoezen in de nieuwe vestiging van Brownies&downieS in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Nooit gedacht

Samen met Marieke Fluit heeft Hoezen de vestiging in Goes opgezet: "Ik heb stage gelopen bij de Brownies&downieS in Bergen op Zoom en daar kwam Marieke een aantal keer eten. We zijn allebei verliefd geworden op het concept en namen ons voor om ooit op een dag een vestiging in Goes te openen. Daarbij hadden we dit pand aan de Keizersdijk 34 in gedachten. We hadden natuurlijk nooit gedacht dat dat ook werkelijkheid zou worden."

Brownies&DownieS is een Nederlandse franchiseketen van lunchrooms. Het personeel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. De bediening kan het Syndroom van Down hebben, maar kan bijvoorbeeld ook een vorm van autisme hebben of moeilijk functioneren in een 'regulier' bedrijf.

Afgelopen mei kwam het pand vrij en besloten Fluit en Hoezen hun gedroomde plan uit te voeren: "Binnen een half uur zaten we met elkaar om de tafel en besloten we het te gaan doen."

De tijd krijgen

Ze hebben bewust gekozen voor dit concept: "Hier krijgen medewerkers echt de tijd om hun werk te doen en iedereen is welkom. We willen een lunchroom zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Gelukkig krijgen we ook veel hulp vanuit de hoofdvestiging om onze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden", legt Hoezen uit.

Het is niet de eerste keer dat Brownies&downieS in Zeeland een vestiging opent. Eerdere vestigingen zijn echter gesloten: "Dat willen wij voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld door heel zichtbaar te zijn op social media. We zitten op Facebook, Instagram en we maken video's op TikTok."

Zaterdag wordt de vestiging om 15.45 uur geopend door wethouder Cees Pille van de gemeente Goes.