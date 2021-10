Goedemorgen! Bijna, bijna, bijna: het Kustmarathonweekend & de uitreiking van de Gouden Kalveren

De plaatsing van het Grote Gouden Kalf voorafgaand aan de start van het Nederlands Film Festival in Utrecht. (foto: ANP)

Om met dat laatste te beginnen: de kans dat de film Slag om de Schelde géén Gouden Kalf wint vanavond, lijkt klein. De film is maar liefst in negen verschillende categorieën genomineerd. Toch moeten we nog niet te vroeg juichen: het is al vaker voorgekomen dat een film veel nominaties kreeg, maar (bijna) niks won.

Ook documentairemaker Gijs Haak uit Middelburg maakt kans op een Gouden Kalf met zijn nominatie in de categorie Beste Korte Documentaire. Haak maakte een documentaire over het overlijden van zijn vader, genaamd Dertien Dagen. Vanavond weten we meer...

Éindelijk weer eens een groot evenement

Ondertussen zijn vele Zeeuwen met iets heel anders bezig: het grootste (sport)evenement van Zeeland (zeker nu er afgelopen jaar niks georganiseerd mocht worden) komt eraan! Het Kustmarathonweekend gaat vanmiddag om 17.30 uur van start met de vijftien kilometer trail van de Ladiesrun. Wil je zo weinig mogelijk missen van dit sportevenement? Dan zit je goed bij Omroep Zeeland. Kijk hier voor een overzicht van alle uitzendingen.

De vlaggen hangen klaar in Westkapelle (foto: Ria Doing)

Natuurlijk gaat het nieuws ook gewoon door. Zo kan je teruglezen hoe Zeeuwse jongeren de afgelopen twee dagen van zich lieten horen tijdens het jongerenparlement in Zeeland. Of dat gedeputeerde Dick van der Velde gisteren een belangrijk gesprek had over de PFAS-vervuiling in de Westerschelde.

Het weer

Het is overwegend bewolkt maar op de meeste plaatsen blijft het vanochtend wel droog. Vanmiddag krijgen we wel te maken met perioden met regen en ook vanavond vallen er nog wel wat buien. Het wordt rond 15 graden en aan zee staat een soms harde zuidwestenwind. Morgen is er wat meer zon, maar zondag zullen we vooral regen zien.