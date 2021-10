Van grijs en grauw naar 110 meter aan vrolijkheid: deze fietstunnel ken je niet meer terug

Kunstenaars Dennis Klip en Vincent van Leeuwen hebben nog wel even werk aan de tunnelwand, want die is - inclusief de uitlopers - maar liefst 110 meter lang. Half oktober moet de mural klaar zijn. De kleurenexplosie is een ode aan het carnaval met optochten, serpentine, confetti en muziek, dat in Oost-Zeeuws-Vlaanderen volop wordt gevierd.

Carnaval brengt mensen samen, vertelt Klip, en dat gebeurt nu dus ook in de fiets- en voetgangerstunnel die Hulst en Sint Jansteen met elkaar verbindt en wel wat vrolijkheid kon gebruiken.

Knipoog naar Steense rat en Hulsterse vos

In de muurschildering zitten enkele grapjes verwerkt. Want Sint Jansteen en Hulst zitten elkaar regelmatig in de haren, vooral op sportief gebied. Inwoners van Sint Jansteen worden wel Steense ratten genoemd, Hulstenaren vossen, naar Reynaert de Vos. De met een korreltje zout te nemen strijd tussen beide kernen komt tot uitdrukking in een rat met een vossenmasker en een vos met een rattenkop. Een 'lint' in de kleuren van de plaatselijke voetbalclubs slingert van de ene naar de andere kant. En tussen de dieren door, dansen hossende stenen de polonaise, wijst Klip.

Dennis Klip aan het werk in de fietstunnel (foto: Omroep Zeeland)

"De gemeente Hulst had mijn werk in de Graauwse Poort in Hulst gezien en dat vonden ze zo leuk dat we hier aan de slag mochten." Van Leeuwen - als kunstenaar bekend als Vrouw van Rinus - werkte onlangs nog mee aan de muurschildering in de fietstunnel bij zwembad Scheldorado in Terneuzen. De heren kregen van de gemeente Hulst carte blanche om er iets moois van te maken.

Samen met jongeren

Aan de wieg van het ontwerp stonden jongeren van jongerencentrum Komma in Hulst. In workshops hielpen ze mee met schetsen. Die zijn in een raster op de wand getekend, waarna de kunstenaars deze met graffitilak inspuiten. De tekeningen en ideeën van de kinderen komen ook nog terug op de nu nog lege roze vlakken.

Het contrast met de tegenoverliggende muur is groot. Die is nog steeds grijs, grauw en saai en voorzien van schuttingtaal en hartenkreten. Mogelijk komt deze volgend jaar aan de beurt.