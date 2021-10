Komen er Gouden Kalveren naar Zeeland?

de poster van de film (foto: Levitate film)

De speelfilm De Slag om de Schelde heeft negen nominaties gekregen voor een Gouden Kalf, maar daarmee is de buit nog niet binnen. In 2019 was de film Niemand in de stad van Michiel van Erp ook in negen categorieën genomineerd, de film won er uiteindelijk twee.

Tien 'Zeeuwse' nominaties Er zijn in totaal tien kansen om een Gouden Kalf met een Zeeuws tintje te winnen vanavond tijdens het prijzengala. Negen voor de speelfilm De Slag om de Schelde en één nominatie voor de beste korte documentaire Dertien dagen van de Middelburgse filmmaker Gijs Haak.

De Slag om de Schelde is onder meer genomineerd voor beste film en beste regie, maar misschien maakt de film nog wel de meeste kans op de Gouden Kalf van het Publiek. Tot 29 september middernacht kon het publiek stemmen op de drie best bezochte films van het afgelopen jaar: Bön Bini: Judeska in da House, Luizen­moeder en De Slag om de Schelde.

Zeeuwse documentairemaker

In de categorie Beste Korte Documentaire neemt Dertien Dagen van Middelburger Gijs Haak het op tegen de documentaire Raquel van Haver-De vrouwen van mijn land van Bibi Fadlalla en Zie je me, hoor je me van Anne-Marieke Graafmans.

Dertien dagen (foto: Gijs Haak )

De Gouden Kalveren worden uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Film in de Stadsschouwburg in Utrecht. De uitreiking van de Gouden Kalveren is op vrijdag 1 oktober live te volgen via filmfestival.nl en op NPO Start.