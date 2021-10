Dit zijn de favorieten voor de eindzege in de Kustmarathon

Tim Pleijte en Samantha Luitwieler wonnen in 2019 de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Tim Pleijte uit Vlissingen is de titelverdediger. Pleijte (36) kan morgen na Sébastièn Schletterer en Jan van der Marel de derde atleet worden die de Kustmarathon drie keer gewonnen heeft. In 2016 en in 2019 was Pleijte de sterkste. Zijn voorbereiding op deze editie is goed geweest. "Met name de laatste twee weken waren heel goed", aldus de atleet uit Vlissingen.

Erwin Adan uit Koudekerke hoopt na zijn tweede plek in 2019 nog een treetje hoger op het podium eindigen. Adan (29) heeft het in de laatste twee weken van zijn voorbereiding iets rustiger aan gedaan omdat hij 'wat pijntjes had.' Toch denkt hij kans te maken op de overwinning.

Christiaan van Beusichem (41) uit Barendrecht eindigde in 2018 op de vierde plaats. In het verleden kampte de atleet van AV Flakkee met vervelende blessures, maar nu is hij fit. Van Beusichem heeft veel zin om een goede prestatie neer te zetten in de Kustmarathon, die hij omschrijft als een 'mooie streekmarathon.'

Normaal gesproken wordt ook Huub van Noorden (33) uit 's-Heer Abtskerke voorin verwacht. Toch is het nog maar de vraag of de oud-winnaar gaat starten. "Ik ben niet helemaal fit en ik weet niet of het slim is om morgen mee te doen. Ik heb vanmorgen nog een half uurtje gelopen, maar er zat weinig energie in. Eerst nog maar eens een nachtje over slapen."

Erwin Harmes uit Middelburg heeft als ultieme droom de Kustmarathon nog eens te winnen. Harmes (39) trainde in aanloop naar de Kustmarathon op schema's van trainer Jan de Wilde uit Nisse. Wie weet, is het een zetje in de goede richting voor de atleet die in de laatste zeven edities telkens in de top-tien eindigde.

Het podium van de Kustmarathon 2019 bij de heren en de dames (foto: Omroep Zeeland)

Bij de vrouwen wordt het meest verwacht van Samantha Luitwieler uit Vlissingen. Luitwieler won in 2019 de Kustmarathon en verpulverde toen ook het parcoursrecord. In de coronaperiode liep Luitwieler niet heel veel wedstrijden, maar bij de 15 van Wolphaartsdijk en op het NK tien kilometer in Hem afgelopen september liet ze zien dat ze het met haar vorm wel goed zit.

Concurrentie voor Luitwieler

Maar van wie kan Luitwieler concurrentie verwachten? Monique Verschuure uit Yerseke lijkt de voornaamste kandidaat om ook hoge ogen te gooien. Verschuure komt van ver, want het coronavirus heeft haar flink te pakken gehad en ze moest afgelopen januari helemaal opnieuw beginnen met hardlopen. De afgelopen twee maanden heeft ze wel een aantal knappe resultaten behaald. Op het NK tien kilometer werd ze de beste vrouw in haar leeftijdscategorie en de halve marathon van Antwerpen liep Verschuure in 1:24.57'.

Outsiders

Dan is er nog een aantal vrouwen van wie ook wel het één en ander verwacht wordt. Annemiek van Kooten, afkomstig uit Schuddebeurs, won in 2018 en 2019 de tien kilometer bij de Ladies Run, maar heeft nu haar zinnen gezet op een goede prestatie op de marathon. Daarnaast wil Monica Sanderse (5e in 2018 en 2019) uit Vlissingen ook kijken waar ze staat dit jaar. Als laatste zou Ada Geuze uit Middelburg kunnen verrassen. In de laatste drie edities verbeterde ze telkens met grote sprongen haar persoonlijk record en als ze die lijn doorzet kan ze zomaar op het podium eindigen.

De start van de Kustmarathon in 2019 (foto: Omroep Zeeland)