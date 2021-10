Rem van den Bosch maakt foto's op landingsbaan Schiphol: 'Het is uniek om mee te maken'

Fotoshoot op de startbaan van Schiphol (foto: Rem van den Bosch)

"Het was een hele rare, maar ook vooral een heel bijzondere ervaring om daar te staan, zegt de kunstenaar. "Je staat midden tussen de vliegtuigen, alles wat er gebeurt, allerlei veiligheidsvoorschriften waar je aan moet voldoen. Het is echt heel uniek om een keer mee te maken."

Rem van den Bosch maakt een foto op de startbaan (foto: Rem van den Bosch)

Van den Bosch werkt aan het project #herecomestheflood, over het klimaat. Hij fotografeert door heel Nederland modellen in streekdracht die op een ladder poseren. Met hun hand laten ze zien hoe hoog het water zou komen bij een overstroming. Van den Bosch zegt herkenbare en kwetsbare plekken uit te kiezen en wilde daarom ook foto's schieten op de luchthaven. "Schiphol is een voormalig meer dat drooggepomt is en ligt vier meter onder zeespiegelniveau."

Omdat het water op sommige plekken heel hoog kan komen, was zijn project een logistieke nachtmerrie, zegt hij. "We hebben een aantal trappen op maat laten maken. De hoogste is zes meter."

Van den Bosch richt zijn tentoonstelling op 18 oktober in. De foto's zijn daarna drie maanden te zien op Schiphol. De expositie maakt deel uit van een reeks tentoonstellingen in aanloop naar de klimaattop in Glasgow op 29 oktober.

Rem van den Bosch over zijn shoot en expositie op Schiphol