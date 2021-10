Corona in Zeeland: 33 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

In de gemeente Goes is de grootste stijging in nieuwe besmettingen te zien: daar zijn 12 nieuwe besmettingen bijgekomen. De gemeenten Middelburg en Terneuzen komen op de tweede plek met allebei vier nieuwe besmettingen.

Besmettingen per gemeente per dag

gemeente ma 27 sep di 28 sep wo 29 sep do 30 sep vrij 1 okt Borsele 2 7 0 6 2 Goes 2 3 6 1 12 Hulst 0 2 3 0 1 Kapelle 0 1 1 1 0 Middelburg 4 4 9 6 4 Noord-Beveland 0 1 0 0 1 Reimerswaal 0 7 2 1 2 Schouwen-Duiveland 2 3 2 2 1 Sluis 0 1 0 0 2 Terneuzen 6 7 9 8 4 Tholen 0 2 0 1 0 Veere 6 2 0 0 1 Vlissingen 2 7 4 3 3 totaal Zeeland 24 47 36 29 33

Al met al schommelen we deze week met de besmettingscijfers in onze provincie. Afgelopen dinsdag was er nog een flinke stijging in het aantal besmettingen te zien, donderdag zagen we het aantal weer dalen.